СМИ: Российские войска окапываются на севере Крыма

На 260-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 10 ноября (время московское).

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Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20 на Бали на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским делам и инвестициям Джоди Махарди. По его словам, Путина на встрече лидеров стран "Группы двадцати" будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присоединится к одной из встреч по видеосвязи.

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Президент США Джо Байден рассчитывает на продолжение американской помощи Украине и после начала работы Конгресса нового созыва. "Я рассчитываю на то, что это продолжится", - заявил Байден на пресс-конференции 9 ноября. По словам Байдена, Соединенные Штаты оказывают Киеву только ту военную помощь, которую считают действительно необходимой. Также он подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Украине пути к окончанию войны, развязанной Россией.

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В Вашингтоне одобрили поставку реактивных систем залпового огня HIMARS Литве. Сумма сделки, как указывается в сообщении на сайте Минобороны США, оценивается в 495 миллионов долларов, генеральный подрядчик - корпорация Lockheed Martin. На фоне российской агрессии против Украины Литва в 2022 году увеличила свой оборонный бюджет примерно на 144,5 миллиона долларов.

СМИ: Российские военные роют окопы в Крыму и Херсонской области

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Российские войска начали рыть окопы на севере аннексированного Крыма и в Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные, в частности, специалистом по разведке в открытых источниках (OSINT) Бенджамином Питтетом в Twitter

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Лондон поставит Украине еще 1000 ракет класса "земля-воздух". Как сообщается на сайте правительства Великобритании , ракеты предназначены для помощи Киеву в защите от российских ударов по объектам украинской инфраструктуры. Готовое к поставкам оборудование включает в себя пусковые установки и ракеты для поражения воздушных целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.

Арестович: Для освобождения Херсона понадобится от пяти дней до трех недель

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Для того, чтобы полностью освободить Херсон, украинским военным потребуется от пяти дней до трех недель, сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сроки зависят от многих факторов, в том числе от "замыслов российского командования". Единственное, что, по его мнению, можно сказать точно: Херсон будет освобожден в ближайшее время.

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Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ). Согласно сообщению, они перевозят в общей сложности 21 610 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно Duzgit Integrity доставит во Францию 9 тыс. тонн, судно Mainland перевозит в Испанию 6,6 тыс. тонн, сухогруз Brave направляется в Индию или ОАЭ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Пока не известно точно, в какую из этих двух стран направляется Brave, уточнили в СКЦ.

Хроника событий 9 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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