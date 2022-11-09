Госдеп США одобрил продажу HIMARS Литве

В Вашингтоне одобрили продажу реактивных систем залпового огня HIMARS Литве. Сумма сделки оценивается в $495 миллионов. Генеральный подрядчик - корпорация Lockheed Martin.
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Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Литве реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и сопутствующего им оборудования. Об этом в Пентагоне заявили в среду, 9 ноября.
Сумма сделки, по данным американского оборонного ведомства, оценивается в 495 миллионов долларов. Генеральный подрядчик - корпорация Lockheed Martin.
В конце сентября стало известно, что на фоне агрессии РФ против Украины Литва решила увеличить свой оборонный бюджет примерно на 144,5 миллиона долларов в 2022 году. В том числе на эти деньги планировалась закупка у США систем HIMARS.