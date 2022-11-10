США хотят закупить в Южной Корее снаряды для Украины

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

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Южная Корея заключила секретный договор с США о продаже Вашингтону ста тысяч снарядов калибра 150 мм для оснащения украинской армии, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. В сообщении отмечается, что этого арсенала артиллерии Украины хватит как минимум на несколько недель обороны от российских войск.

Министерство обороны в Сеуле подтвердило, что южнокорейские компании ведут с США переговоры об экспорте боеприпасов, с целью "ликвидировать в США нехватку снарядов калибра 150 мм". При этом в Минобороны указали, что переговоры ведутся с условием, что США будут "конечным пользователем" боеприпасов. Южная Корея отказывается поставлять Украине смертоносное оружие, и в этой позиции ничего не изменилось, подчеркнули в министерстве.

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11 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения электроэнергии. Как указывается в сообщении компании "Укрэнерго", наиболее продолжительными они будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, но аварийные ограничения пока не предусмотрены.

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В Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию, в том числе елок, парков и улиц. Такое решение принял оперативный штаб совета обороны Киевской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба. Он пояснил, что запрет касается коммерческой, коммунальной и государственной собственности. "Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом", - написал Кулеба, подчеркнув, что максимальная экономия электроэнергии - это гражданский фронт Украины.

ОК "Юг": Россия вывела в Черное море два ракетоносца

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В штабе оперативного командования "Юг" сообщили, что российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море два ракетоносца, на вооружении которых имеются 16 крылатых ракет типа "Калибр". Военные считают "вполне вероятными" повторы массированных ракетно-дронных обстрелов по всей территории Украины.

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Соединенные Штаты намерены помочь Украине в создании интегрированной системы средств противовоздушной обороны (ПВО) "разной дальности". По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, американская сторона, отметив успех ряда систем, которые Вашингтон поставляет Киеву, создаст "сеть систем ПВО разной дальности". Речь идет о системах HAWK и Avenger из США, а также немецкой системе IRIS-T SLM, имеющих различную дальность действия и делающих вооруженные силы Украины более эффективными, пояснила Сингх.

Ранее 10 ноября на сайте Минобороны США был опубликован список оборудования из нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 400 млн долларов, о котором было объявлено 4 ноября. Вашингтон поставит Киеву, в частности, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger к ним, а также боеприпасы для ЗРК HAWK, HIMARS, снаряды для артиллерии.

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Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenk/REUTERS

Украина готова вести переговоры с Россией, но лишь с тем ее представителем, который признает, что РФ стала оккупантом и действительно готова к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN . Он подчеркнул, что пока, кроме ультиматумов, он ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации. По словам Зеленского, он не захлопнул дверь для переговоров, но Киев готов к диалогу лишь с тем, кто действительно готов к миру и готов признать, "что теперь они оккупанты". "Надо все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. А главное - справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от России - ни от Путина, ни от кого-то другого", - подчеркнул Зеленский.

Минобороны Украины: Для выхода из Херсона россиянам нужна минимум неделя

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Российским войскам потребуется минимум неделя для вывода своих подразделений из Херсона, считает министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Херсонской области в данный момент находится российский контингент численностью 40 тыс. человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра. В интервью агентству Reuters министр подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. Резников также уверен, что россияне не будут взрывать Каховскую ГЭС во время отступления. Он назвал такой сценарий "безумным", указав, что это приведет к затоплению территорий, временно оккупированных Россией .

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Ночью 11 ноября в Харькове и Николаеве прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Суспильне" . Жителей просят оставаться в укрытиях и ждать официальную информацию.

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Польша передала Украине еще 1570 станций Starlink, сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает - в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи", - написал он. По его словам, часть терминалов Starlink будет передана гражданским администрациям освобожденных от оккупации территорий, а также железнодорожной компании "Укрзалiзниця".

Владимир Зеленский сообщил число освобожденных населенных пунктов

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На юге Украины освобожден уже 41 населенный пункт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего видеообращения 10 ноября. "Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции - уже десятки. 41 населенный пункт освобожден", - рассказал глава государства. Он поблагодарил подразделения ВСУ, которые сейчас наступают на юге страны.

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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