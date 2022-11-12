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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)
Дмитрий Кулеба (фото из архива)Фото: Umit Bektas/REUTERS
КонфликтыУкраина

Глава МИД Украины: РФ играет в "голодные игры" с миром

Жан Рофе
54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 ноября.

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На 262-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 12 ноября (время московское).

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Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции. "Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - цитирует агентство ведомство. Официального подтверждения от российской стороны пока не поступало.

Глава МИД Украины: РФ играет в "голодные игры" с миром

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она играет в "голодные игры" с миром, блокируя экспорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Выступая на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, Кулеба призвал членов организации оказать давление на Россию, с тем чтобы она не препятствовала продлению "зерновой сделки" после 19 ноября.

Хроника событий 12 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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