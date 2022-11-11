Британская разведка: Уход из Херсона - удар по репутации РФ

На 262-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 12 ноября (время московское).

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Вывод российских войск из Херсона знаменует для них "еще одно стратегическое поражение", считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "В феврале Россия не смогла завоевать ни одной из своих главных целей, кроме Херсона. Теперь, когда оставили и его, люди в России несомненно должны спросить себя: "Для чего все это было?" - говорится в заявлении Уоллеса. Он отметил, что в результате вторжения в Украину Россия терпит потери среди военнослужащих, а добилась при этом лишь "международной изоляции и унижения".

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По мнению британской разведки, уход российской армии из Херсона наносит "значительный репутационный ущерб" РФ, поскольку это был единственный областной центр, захваченный оккупантами с начала войны. "Отвод войск - это публичное признание трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании, опубликованной в Twitter. Британские военные предполагают, что процесс вывода начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. Отмечается, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, возможно, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц. В ходе этого процесса российские войска, по мнению британской разведки, разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр. "Вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - говорится в сводке.

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В Киеве, а также еще в восьми областях Украины 12 ноября вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго"."Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - говорится в сообщении в Telegram . По данным компании, помимо столицы, аварийные отключения потребителей состоятся в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) вновь призвал к усилению дипломатических усилий по урегулированию войны в Украине. "Я хотел бы, чтобы о дипломатии говорили ровно столько же, сколько о поставках вооружений", - сказал он в интервью газетам Neue Berliner Waffenlieferungen, добавив, что у него создается впечатление, будто слово "дипломатия" превращается в ругательное.

По словам Мютцениха, речь идет не о том, чтобы вести переговоры с Россией за спиной у Украины. "Нужно говорить с правительствами тех стран, которые все еще могут иметь определенное влияние на Путина", - пояснил он, призвав "не закрывать необдуманно маленькое дипломатическое окно".

Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ

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Административным центром аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оккупационной администрации в области Александра Фомина.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", - заявил Фомин.

Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля в день начала вторжения в Украину.

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Украинские войска завершают освобождение правого берега Херсонской области после отступления оттуда российских подразделений, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в утренней сводке в Twitter.

Как отмечается, Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода войск на левый берег Днепра еще 11 ноября, но подразделения российских войск, по всей видимости, все же остаются на правобережье, разбросанные по территории Херсонской области, и продолжают попытки отступить на фоне продвижения украинской армии к Днепру.

По мнению ISW, некоторые российские военнослужащие, возможно, остались для ведения партизанской борьбы в составе небольших групп, при этом сколько именно российских солдат остается на правом берегу Днепра установить невозможно. В сообщении Института также отмечается, что, согласно российским источникам, вывод войск РФ с правого берега Днепра на левый продолжался три дня, в общей сложности выведено 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц военной техники.

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Еврокомиссия и несколько банков помощи развитию выделяют еще один млрд евро на поддержку экспорта зерна из Украины. Эти средства будут инвестированы в так называемый коридоры солидарности - маршруты, по которым украинское зерно транспортируется по автомобильным или железным дорогам в порты Евросоюза, а уже оттуда - в другие регионы мира. "Там, где Россия поселяла разрушения, Европа восстановила надежду", - заявила в этой связи председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Выделяемые средства позволят сократить время простоя для грузовиков и поездов, следующих в направлении Польши и Румынии, за счет оптимизации транспортного потока через пограничные пункты и улучшения железнодорожной инфраструктуры на Украине.

Салливан: США сделают все для укрепления позиций Украины

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Джейк Салливан (фото из архива) Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

США будут и впредь прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружения для участия в боевых действиях, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он журналистам на борту президентского самолета, направляясь вместе с Джо Байденом на саммиты США-АСЕАН и G20.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине новой партии вооружений на сумму 400 млн долларов. В нее войдут ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

Как отмечается в пресс-релизе Пентагона, новый пакет помощи США Украине - уже 25-й с августа 2021 года. Всего с начала правления Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более 19,3 млрд долларов.

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Российские военные "полностью уничтожили" энергетическую систему Херсона. Об этом в эфире телеканала "Суспильный" заявил исполнительный директор ДТЭК (крупнейшего частного инвестора энергоотрасли Украины. - Ред.) Дмитрия Сахарук. Он напомнил, что после деоккупации Киевской области восстановление энергосистемы заняло 30 дней. Столько же, по его словам, вероятнее всего, будут продолжаться работы на деоккупированной части территории Херсонской области.

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12 ноября Украину вновь ожидают плановые отключения электроэнергии. Эти меры коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. "В других областях Украины отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" , опубликованном в Telegram.

Бэнкси опубликовал в Instagram рисунок на руинах в Бородянке

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Известный британский анонимный стрит-арт-художник, подписывающийся псевдонимом Бэнкси, опубликовал в Instagram снимки разрушенной многоэтажки в Бородянке в Киевской области и своего рисунка на стене этого дома. На рисунке изображена выполняющая упражнение гимнастка.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проверки двух ядерных объектов в Харькове не выявили признаков радиоактивного выброса, повышенного уровня радиации или утечки ядерного материала. Спецмиссия МАГАТЭ с 8 по 10 ноября обследовала Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) и пункт захоронения радиоактивных отходов "Радон". "Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного исследовательскому центру, впечатляют - и даже больше, чем ожидалось, - прокомментировал итоги проверки харьковского института гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Масштабы и интенсивность непрекращающихся атак на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности".

Канцлер ФРГ Шольц: Мира под диктовку Кремля не будет

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает на данный момент невозможным прекращение войны в Украине дипломатическим путем. "Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и стал возможным мир", - сказал Шольц в пятницу вечером во время подиумной дискуссии "RND vor Ort" , организованной медийной группой Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в Лейпциге. Но "смертоносной войной против Украины Путин воспрепятствовал любому дипломатическому сближению", подчеркнул политик. Глава правительства Германии выступил против прекращения огня на условиях России и заявил, что руководство в Кремле должно понять: идея такого мира ни к чему не приведет. "Мира под диктовку не будет", - подчеркнул Шольц.

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Площадь освобожденной от оккупации территории на юге Украины по состоянию на вечер 11 ноября составляет более 3000 квадратных километров. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, командованию известно о нахождении на некоторых территориях подразделений войск РФ, которые "пытаются наверняка создать диверсионные меры". "Работа в этом направлении продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий, хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это - более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - указала Гуменюк.

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Обрушение Антоновского моста 11 ноября произошло в результате удара ракетой HIMARS по колонне с боеприпасами, заявил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он не исключил, что ракетный удар привел к детонации взрывчатки, заложенной, чтобы подорвать мост после ухода ВС РФ на другой берег Днепра.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эмманюэля Макрона за запись в Twitter, посвященную освобождению Херсона. "Мы продолжим этот путь до тех пор, пока флаги Украины не будут развеваться над всеми украинскими городами и селами", - подчеркнул Зеленский в Twitter.

Президент Франции Макрон приветствовал возвращение Херсона в состав Украины

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"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. "Франция будет поддерживать украинский народ", - добавил он. Украина вернула себе контроль над Херсоном 11 ноября, и в город зашли украинские части. Главное управление разведки министерства обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен. В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город - "практически под контролем ВС Украины, осталась зачистка".

Хроника событий 11 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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