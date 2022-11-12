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Олаф Шольц в Лейпциге (фото из архива)Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц: Мира под диктовку Кремля не будет

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Канцлер ФРГ высказался против прекращения огня в Украине на условиях Кремля. "Нельзя просто провести фломастером по карте и сказать, это - теперь мое", - заявил Олаф Шольц.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался против прекращения огня в Украине на условиях Кремля. Соответствующее заявление глава германского правительства сделал в пятницу, 11 ноября, в ходе подиумной дискуссии "RND vor Ort" в Лейпциге (федеральная земля Саксония), организованной медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Россия прежде всего должна понять, что идея мира под диктовку ни к чему не приведет и что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это - теперь мое, - подчеркнул канцлер. - Так что мира под диктовку не будет, должно быть другое понимание". По словам Шольца, он "неустанно работает совместно со многими другими" сторонами над тем, чтобы Россия осознала это, потому что подобный подход - основа для успешных мирных переговоров.

Канцлер ФРГ также отметил, что военные действия президента РФ Владимира Путина препятствуют любому дипломатическому сближению. В условиях "этой смертоносной войны, которую мы сейчас переживаем", Путин, в первую очередь, препятствовал всем тем процессам, направленным на диалог, которые ранее были в развитии, указал Шольц.

"Сидел за этим семиметровым столом и разговаривал с Путиным"

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным", - констатировал канцлер. Он также напомнил, что не прерывал телефонных контактов с российским лидером. "Это (достижение мира. - Ред.) являлось темой всех переговоров, которые я вел с российским президентом до сих пор, и я не позволил никакой критике сделать так, чтобы я отказался от разговоров с российским президентом по телефону через определенные промежутки времени - зачастую от очень длительных разговоров", - признался Шольц. Он добавил, что соответствующие консультации велись и с украинской стороной.

Олаф Шольц напомнил и о своем визите в Москву - незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. "Я также был в Москве незадолго до начала войны и сидел за этим семиметровым столом и разговаривал с ним (Путиным. - Ред.)", - напомнил канцлер. По его словам, в ходе четырехчасовой беседы российский лидер требовал, чтобы в Украине "не было ракет, угрожающих Москве", и чтобы Украина не вступала в НАТО. Шольц указал, что в свою очередь предлагал соглашения с Киевом о контроле над вооружениями, исключающие размещение ракет, и подчеркивал, что членство Украины в НАТО вообще не стоит на повестке дня "в ближайшие десять, 20, 30 лет". К чему подобные требования, спрашивал он Путина.

Канцлер Германии добавил, что обсуждались некоторые предложения об автономном положении для ряда восточных областей Украины. "Я работаю каждый день, чтобы обеспечить прогресс в этих вопросах", - констатировал он, указав, что "определенные подвижки" есть. При этом "ни одна из причин, сыгравших свою роль, не смогла бы оправдать эту войну, потому что ничего из заявленного просто не происходило", добавил Олаф Шольц.

Шольц - о промежуточных выборах в Конгресс США

В ходе дискуссии глава германского кабмина также коснулся результатов промежуточных выборов в Конгресс США. "Считаю, что Джо Байден может записать на свой счет, что выборы, которые обычно заканчиваются не очень благоприятно для только что избранного президента, прошли для него гораздо лучше, чем прогнозировалось", - констатировал Шольц.

По мнению канцлера Германии, - "очень удачно", что Байден рассчитывает на тесное сотрудничество с Германией и Европой. "Считаю, что американский президент - это действительно очень умный политик с очень, очень большим опытом", - добавил глава кабмина Германии. Он также подчеркнул, что Берлин готов к тесному сотрудничеству с США - независимо от результатов выборов.

Ранее, 5 ноября, Олаф Шольц (Olaf Scholz) потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. "Непозволительно и недопустимо использовать в этом конфликте ядерное оружие", - отметил Шольц на дискуссионном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. "Мы требуем от России, чтобы она четко заявила, что не будет этого делать. Это стало бы границей, которую нельзя переступать", - добавил канцлер ФРГ.

Комментируя свой визит в КНР, Шольц заявил, что существенным успехом этой поездки была выработка общей с китайским руководством позиции по вопросу угроз России применить ядерное оружие в войне против Украины. "Только ради этого стоило совершить этот визит", - резюмировал канцлер ФРГ.

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