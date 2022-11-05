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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц на съезде СДПГ в Берлине 5 ноября Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц призвал РФ исключить применение ядерного оружия

Анна Неверова
1 ч. назад

Канцлер ФРГ назвал достижение общей с Китаем позиции по этому вопросу "существенным успехом". Си Цзиньпин заявил, что необходимо избежать ядерного кризиса в Евразии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. "Непозволительно и недопустимо использовать в этом конфликте ядерное оружие", - сказал Шольц, выступая в субботу, 5 ноября, на дискуссионном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. "Мы требуем от России, чтобы она четко заявила, что не будет этого делать. Это стало бы границей, которую нельзя переступать", - добавил канцлер ФРГ.

Комментируя свой визит в КНР, Олаф Шольц заявил, что существенным успехом этой поездки была выработка общей с китайским руководством позиции по вопросу угроз России применить ядерное оружие в войне против Украины. "Только ради этого стоило совершить этот визит", - отметил канцлер.

В Китае призвали избежать ядерного кризиса в Евразии

Накануне Олаф Шольц провел переговоры в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Кэцяном. Канцлер Германии предостерег от эскалации и назвал угрозы применения ядерного оружия "безответственными и крайне опасными". Ли Кэцян, выступая затем на совместной пресс-конференции, отчетливо дистанцировался от войны. "Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации", - сказал китайский премьер.

Глава КНР Си Цзиньпин заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. "Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Стороны конфликта должны проявить благоразумие, сдержанность и создать условия для возобновления переговоров. Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы содействовать мирному урегулированию войны в Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты", - сказал глава КНР. В то же время он вновь уклонился от прямой критики в адрес своего стратегического партнера России.

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