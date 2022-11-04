G7 осудила ядерную риторику России в войне против Украины

Государства "большой семерки" предостерегли Россию от дальнейшей эскалации войны против Украины. Они назвали неприемлемой "безответственную ядерную риторику" Кремля.

Семь ведущих индустриальных стран Запада ("большая семерка" - G7) предостерегли Россию от дальнейшей эскалации войны против Украины, резко осудив угрозы применения ядерного оружия, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. "Безответственная ядерная риторика неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия", - предупредили главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам конференции в германском Мюнстере в пятницу, 4 ноября.

Одновременно министры пообещали продолжать помощь Украине. В заявлении отмечается, что страны G7 помогут Украине подготовиться к зиме. С этой целью создан координационный механизм для более эффективного содействия Украине в ремонте, восстановлении и защите критически важной инфраструктуры в сфере энергетики и водоснабжения, поясняется в документе. В преддверии зимы российские войска усилили ракетные удары по энергетическим объектам в Украине.

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, США и Великобритании вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой осудили новый виток эскалации войны в Украине, сопровождающейся ракетными ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Россия пытается терроризировать гражданское население, неприцельные удары являются военным преступлением, подчеркивается в совместном коммюнике конференции G7.

Угроза новых санкций

В документе говорится, что Россия и страны, оказывающие ей военную поддержку, заплатят дополнительную "экономическую цену". Еще более жесткие санкции ожидают и режим в Беларуси, если эта страна более активно вмешается в войну против Украины, предупредили страны "семерки".

G7 выразила намерение продолжать борьбу с российской дезинформацией. "Семерка" отвергла ложные утверждения России о том, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу". Международное агентство по атомной энергии подтвердило ложность обвинений со стороны Москвы, указывается в коммюнике.

Страны "семерки" также призвали Россию продолжать "зерновую сделку" по вывозу пшеницы с Украины. "Мы осуждаем попытки России, использовать экспорт энергии и продовольствия в качестве средства геополитического давления", - говорится в итоговом заявлении глав МИД стран "большой семерки".

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