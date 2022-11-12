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Зал театра Ла Скала в МиланеФото: Carlo Cozzoli/FOTOGRAMMA/picture alliance
КультураИталия

В Ла Скала не согласились отменить "Бориса Годунова"

Анна Мельникова
45 мин. назад

Не начинать сезон с русской оперы попросил украинский консул. "Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля", - считают в театре.

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В итальянском театре Ла Скала не согласились с просьбой украинского консула Андрея Картыша отказаться от премьеры оперы "Борис Годунов" на музыку Мусоргского. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает ежедневник Corierre della Sera

Картыш обратился к управляющему Ла Скала, мэру Милана и губернатору Ломбардии с предложением пересмотреть программу театра и не открывать сезон 7 декабря "Борисом Годуновым", а также избегать других российских постановок, чтобы не способствовать "каким-либо элементам пропаганды".

Музыкальный директор театра Рикардо Шайи заявил, что интерпретация, которую планируется представить на премьере, совершенно не поддается российской пропаганде. "Идея состоит в том, чтобы связать "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которая поглощает и приводит к безумию. Хотим ли мы отменить Шекспира?" - рассуждает он. В январе и феврале в театре планируют исполнять произведения Чайковского и Прокофьева. "Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля", - добавил Шайи и рассказал журналистам, что в апреле в Ла Скала собрали 380 тысяч евро в поддержку народа Украины. Музыканты исполняли Stabat mater Россини.

"Мусоргский родился в районе, близком к украинской культуре (в селе Карево недалеко от границы с Беларусью - Ред.)", -  сказал журналистам политик и искусствовед Витторио Згарби. "Я думаю, что Ла Скала рассматривает постановку как способ показать объединяющую ценность культур", - предположил он.

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