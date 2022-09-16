Андрей Курков: "Ненависть к России ощущается везде"

Один из самых известных украинских писателей - о крахе российской культуры, истоках оптимизма украинцев и отношениях двух стран в будущем.

В рамках 22-го Международного литературного фестиваля в Берлине один из самых известных украинских писателей Андрей Курков представил публике свой роман "Самсон и Надежда" и ответил на вопросы DW о том, как война изменила его жизнь.

DW: Андрей Юрьевич, недавно вашему коллеге Юрию Андруховичу "досталось" за совместное выступление на фестивале в Норвегии с российским писателем Михаилом Шишкиным. Какова ваша позиция насчет совместных выступлений с писателями из России?

- Во-первых, Шишкин не из России, а из Швейцарии. Во-вторых, я с ним уже выступал на одной сцене во время войны и мне тоже влетело. Так что знакомая ситуация. Это нормально: общество в состоянии кипения, взгляды радикализируются, есть консенсус по поводу отторжения всего российского и русского языка.

- И как с этим жить?

- Как жили в СССР после войны с Германией. С ненавистью, с терпением… Мне было 11 лет, когда надо было выбирать в школе иностранный язык - английский или немецкий. Я сказал, что никогда не буду учить немецкий, потому что немцы убили моего деда (Немецкий язык Андрей Курков выучил уже, когда начал работать с первым зарубежным издательством. Им стало немецкоязычное (хотя и швейцарское) издательство Diogenes. - Ред.). Сейчас таких детей в Украине, чьих родителей или дедов убили россияне, десятки тысяч. Эта ненависть останется на поколение. Или на два.

- Что делать с этим разломом между двумя такими близкими народами?

- Только время лечит. Время залечило раны между Украиной и Германией. Если Россия изменится, то ситуация лет через 30 нормализуется. Но предсказать это наверняка невозможно, поскольку я не вижу перспектив изменений общественного мнения и политических настроений в России в ближайшие годы.

- Что вы думаете по поводу дискуссии об ограничении преподавания русской литературы в украинских школах?

- Ограничения касаются того, что в программе зарубежной литературы станет меньше литературы, которая прославляет Российскую империю. Но, знаете, та литература, которую мне преподавали в школе, никогда не вызывала у меня интереса. Самое важное - что дети будут читать добровольно. А это будет зависеть не только от политики, а от культурных трендов и моды.

- Что вы ощущаете по отношению к России?

- Одним словом - гнев. Спокойный, без криков, без желания бить окна… Просто стыдно, стыдно даже за свое российское происхождение.

- Вы ощущаете в Киеве ненависть по отношению к русским?

- Ненависть я ощущаю везде. И не только в Киеве. Она есть, и будет, и останется. При этом Киев продолжает говорить в основном на русском языке, хотя двуязычной молодежи стало намного больше. Но ненависть, наверное, самое распространенное чувство по отношению к России в Украине.

Андрей Курков приехал в Берлин на Международный литературный фестиваль, который проходит с 7 по 17 сентября 2022 года в немецкой столице Фото: DW

- Немецкие политики и масс-медиа сейчас бурно обсуждают вопрос о том, должна ли Германия предоставить Украине танки "Леопард". И один из аргументов противников этих поставок - невольные исторические параллели: немецкие танки на украинской земле, направленные на восток…

- Любое оружие, которое можно отправить в Украину, для того, чтобы Украина осталась независимым государством и выжила, нужно отправлять. Германские сантименты - исторические. Это спокойное и слегка нервное размышление. А для Украины это вопрос выживания. И он касается каждого жителя Украины. Я хочу жить в независимой Украине, я не хочу жить в России, особенно после всего того, что сейчас происходит. Чтобы пришла российская власть на украинскую территорию и опять, как в 1919-1921-х годах, начала перестраивать жизнь и делать из всех советских граждан? Избави бог! Такие перспективы вынудят половину населения Украины выехать из страны.

- Чем закончится война? Или - что может ее остановить?

- Приостановить ее может смерть Путина. Тогда начнется борьба за власть в Кремле, и все будет зависеть от победителя. С другой стороны, если российская армия заявит, что не может больше воевать; если пройдет чистка генералов и отставки; если Россия поймет, сколько она теряет молодых мужчин и если она изменит свое отношение к этой войне, то тогда возможна остановка войны и какие-то переговоры.

- Как вы оцениваете украинское контрнаступление в Харьковской области?

- Оно показывает разный уровень мотивации российских и украинских войск. Российские солдаты воюют за деньги. Для того, чтобы потратить эти деньги, нужно остаться в живых. Они, конечно, понимают, что если их убьют, родители купят машину, но они все равно хотят жить. И поэтому они не стараются совершить какой-нибудь подвиг. Они хотят выжить и заработать.

А у украинцев совсем другая мотивация. Это борьба за независимость государства и освобождение собственной земли.

- Сколько вам потребовалось времени на адаптацию к новой реальности?

- Я до сих пор не привык к тому, что моя жизнь изменилась на сто процентов. Я стал то ли кочевником, то ли вечным командировочным. Я постоянно созваниваюсь с друзьями в разных городах, каждый день узнаю новости; я провожу слишком много времени, читая ленты новостей. И я не думаю, что к этому можно привыкнуть.

- Вы лет десять назад в интервью DW сказали следующее: "Россия поступает очень разумно, вынося вперед имидж великой русской культуры, что смягчает сразу имидж невеликой российской политики. Это заставляет мир мириться с существованием такого большого, грозного, талантливого государства, с таким странным, непредсказуемым народом и правительством". А русская культура не рухнет под гнетом такой политики?

- Она уже рухнула! Поищите переводы на немецкий язык книг современных русских писателей. Почти ничего не переводится. Потому что они начали писать для Кремля, а не для читателя. Из тех, кто продолжает печататься - это писатели-эмигранты. Это Сорокин, Шишкин. Иртеньев вот уехал.

Если писатель не свободен, он не интересен. И свободные писатели покидают или уже покинули Россию. А те, кто остаются, продолжают работать на систему, а значит перестают быть писателями.

- Что дает вам надежду, что Украина выживет и вы вернетесь домой?

- Уровень оптимизма в украинском обществе, несмотря на ненависть и агрессию. Вопреки всему народ продолжает жить как раньше, только теперь это делается из протеста против российской агрессии. И чтобы доказать, что Украина в состоянии преодолеть те катастрофические проблемы, которые создает для нас Россия.

- В чем причина этого оптимиза?

- В разнице между ментальностями. Российская коллективная ментальность настроена на царя. Украинская индивидуалистическая ментальность настроена на себя, на свою семью, на свой сад и дальше - на свое село, город и страну. И эта свобода, которую ощущает в себе украинец, дает огромную энергию, чтобы защищать эту свободу. Чтобы иметь право не любить собственную власть, собственного президента Зеленского или Порошенко. Чтобы иметь свое мнение и защищать его; чтобы никто не мог тебе сказать, что за это ты пойдешь в тюрьму или что распространяешь фейки про украинскую армию. Поэтому двести индивидуумов всегда сильнее, чем две роты солдат с коллективным мышлением и с коллективной безответственностью.

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