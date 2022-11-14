  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Подготовка к саммиту G20 на Бали
Подготовка к саммиту G20 на БалиФото: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
КонфликтыРоссия

Шольц: Путин не захотел выслушивать критику на G20

Анатолий Арни
16 мин. назад

Владимир Путин собирался принять участие в саммите G20, но отказался из-за ожидаемой критики российской агрессии против Украины со стороны стран-участниц встречи, считает Олаф Шольц.

https://p.dw.com/p/4JSxG

Президент РФ Владимир Путин намеревался принять участие в саммите G20, но отказался от этой идеи из-за нарастающей критики в отношении России со стороны остальных государств. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время общения с журналистами в Ханое, в воскресенье, 13 ноября, его цитаты приводит агентство Reuters.

По словам Шольца, "было бы хорошо", если бы Путин приехал на конференцию. "Но тогда ему бы пришлось столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Скорее всего, именно поэтому его там не будет", - заявил немецкий канцлер.

Но отсутствие Путина не повлияет на ход обсуждения войны России против Украины, считает Шольц. Мировое сообщество ясно дало понять Кремлю, что военная эскалация "неприемлема, и должны быть сделаны шаги - в том числе со стороны российских властей, со стороны президента России - в сторону предложений, которые делают возможным установление мира". "Вот почему мы усердно работаем над формированием мнения, которое проясняет, что международные правила должны соблюдаться, что закон должен преобладать над силой", - отметил канцлер.

Байден, Си Цзиньпин и Лавров вместо Путина

Об отказе Путина участвовать в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия), стало известно за несколько дней до начала конференции. Однако в саммите примут участие президент США Джо Байден, обещавший поднять в ходе встреч тему урегулирования в Украине, лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский, который выступит с видеообращением к участникам.

Россию же на саммите вместо Путина будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом во время своей прошлой поездки на саммит "двадцатки" в июле российский министр оказался в изоляции - участники встречи не стали делать групповую фотографию с ним, а Лавров покинул зал заседаний сразу после своего выступления, не прослушав речи коллег.

Сам Путин с начала войны крайне редко выезжает за пределы России - одной из немногих таких поездок стал его визит в Тегеран в июле, во время которого, предположительно, президент РФ и его иранский коллега Эбрахим Раиси обсуждали поставки иранских дронов-камикадзе российской армии для их использования в войне против Украины.

А на VI юбилейный саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходивший в октябре в Астане, Путин прилетел последним - возможно, поэтому его не стал встречать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, с главой Кремля не стали здороваться некоторые участники конференции.

Украину хотят видеть в G20

Украина призвала исключить РФ из "большой двадцатки" после одностороннего выхода Москвы из "зерновой сделки" в октябре. Идею поддержал президент США Джо Байден, а в случае если этого сделать не удастся, он предложил ввести в состав G20 Украину. При этом, хотя страна не входит в список стран-членов "большой двадцатки", ее президент Владимир Зеленский получил официальное приглашение на встречу.

Ранее в этом году немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказывался за сохранение формата "большой двадцатки" с участием России. Однако Шольц не смог сказать, сел ли бы он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите, если бы тот посетил встречу.

Смотрите также:

Артемий Троицкий: Месяцы Путина сочтены, его свалят свои же

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Моряк из России? На борт судна нельзя

Моряк из России? На борт судна нельзя

Многие иностранные компании, связанные с перевозками, отказываются брать на работу моряков из России. Те же, в свою очередь, не хотят возвращаться на родину, опасаясь мобилизации. В подобной ситуации оказались десятки тысяч российских моряков.
Конфликты11 ноября 2022 г.02:47 мин.
external

Правая рука Путина: сколько власти у основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. DW Новости (07.11.22)

Правая рука Путина: сколько власти у основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. DW Новости (07.11.22)

Влияние бизнесмена Евгения Пригожина в окружении Владимира Путина заметно выросло за время войны России против Украины. Как объясняют эксперты феномен Пригожина и сколько на самом деле у него влияния в России?
Политика7 ноября 2022 г.33:42 мин.
external

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок завершила свой визит в Узбекистан. Перед этим она побывала в Казахстане. Речь шла в том числе о поставках нефти и газа в Европу, как альтернативы российским энергоносителям. Насколько надежным партнером является Казахстан, у которого тесные экономические отношения как с Россией и Китаем, так и с Европой и США?
Политика2 ноября 2022 г.30:13 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Подготовка к саммиту G20 на Бали

Шольц: Путин не захотел выслушивать критику на G20

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди на пляже в Чангу на Бали

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Общество22 ч. назад
Люди фотографируются в Дохе на фоне логотипа ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Футбол23 ч. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция12 ноября 2022 г.
Логотип подкаста DW "Геофактор": рука с ложкой и земной шар в виде яйца

США после выборов, Путин после Херсона - чего ждать?

США после выборов, Путин после Херсона - чего ждать?

Конфликты12 ноября 2022 г.29:59 мин.
Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты12 ноября 2022 г.
Служащая ВСУ в Херсоне

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Конфликты11 ноября 2022 г.
На главную страницу