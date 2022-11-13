Жителей освобожденной части Херсонщины призвали к эвакуации

На 263-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 13 ноября (время московское).

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Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан рекомендовал команде президента Украины Владимира Зеленского задуматься о "реалистических требованиях" для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Киева по возвращению аннексированного Крыма, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. В то же время администрация президента Соединенных Штатов продолжает публично заявлять, что Вашингтон не намерен давить на Киев в вопросах дипломатии. "Наша работа заключается в том, чтобы поставить их (украинскую сторону. - Ред.) в наилучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если возникнет возможность для дипломатии, они были в наилучшем положении за столом переговоров", - подчеркнул Салливан несколькими днями ранее.

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В захваченном армией РФ Мелитополе прогремел взрыв, сообщил мэр Иван Федоров. Градоначальник на данный момент не сообщил подробности и ничего не рассказал о последствиях.

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Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине. Выступая на церемонии в бундестаге Германии по случаю Всенародного дня скорби, он призвал мировое сообщество провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины. Левитс назвал "пробелом в международном праве" тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину до сих пор не входит в компетенцию какого-либо международного суда. По словам президента Латвии, создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого необходима лишь политическая воля.

Сергей Гайдай: Село Макеевка в Луганской области - под контролем ВСУ

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Село Макеевка в Сватовском районе Луганской области перешло под контроль украинских военных, заявил глава региональной военной администрации Сергей Гайдай. Украинское военное командование пока не комментировало эту информацию. В вечерней сводке Генштаба ВСУ Макеевка указана в числе населенных пунктов, по району которых российские силы вели обстрел.

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Министр финансов США Джанет Йеллен не исключает сохранения некоторых санкций в отношении России после прекращения ее войны против Украины. Корректировка санкций в контексте какого-либо мирного соглашения Москвы и Киева "возможна и была бы уместной", однако, "учитывая то, что произошло", некоторые штрафные меры должны остаться в силе, заявила Йеллен в интервью газете The Wall Street Journal. Со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Киева, указала глава Минфина США.

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В районе захваченного армией РФ Мелитополя Запорожской области наблюдается наращивание группировки российских сил, передал Генштаб ВСУ в вечерней сводке. По его сведениям, по периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки, а в сам Мелитополь прибывают колонны со стороны Токмака. В то же время в занятых российскими войсками населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка в Херсонской области количество личного состава сил РФ уменьшилось, указало украинское командование.

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Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под обстрел ВСУ, утверждает губернатор региона Роман Старовойт. По словам чиновника, никто не пострадал, однако осколками посечено жилое здание, а в результате вспыхнувшего после обстрела пожара повреждены гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен, добавил Старовойт.

Жителей освобожденной территории Херсонской области призвали к эвакуации

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Жителям правобережной части Херсонской области "настоятельно рекомендовано" эвакуироваться в более безопасные регионы из-за высокой вероятности российских обстрелов, сообщил глава военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале . По его словам, российская армия, когда убегает, "от безысходности начинает воевать с мирными людьми". Кроме того, на правобережье повреждена критическая инфраструктура, которая обеспечивает электро-, тепло- и водоснабжение, отметил Янушевич.

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Йоахим Гаук (фото из архива) Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) не исключает возможности распространения войны, развязанной Россией против Украины, на другие государства. Выступая с речью по случаю отмечаемого в Германии Дня народной скорби по жертвам войн и тирании, Гаук заявил, что "никто не знает, насколько далеко простираются амбиции Путина по воссозданию империи". "Никто не может сказать, что нападения на территорию НАТО, особенно на страны Балтии - или, например, дальнейшие нападения на Грузию или Молдову - исключены", - отметил он.

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Проект Gulagu.net обратился к властям Украины в связи с предполагаемой казнью бывшего наемника ЧВК Вагнера Евгения Нужина, который перешел на сторону Киева. По словам источников правозащитников, завербованного ЧВК заключенного могли передать российской стороне в рамках обмена пленными или вывезти на подконтрольную РФ территорию в результате похищения. "Мы открыто обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прокомментировать этот "обмен" и разъяснить нам, каким образом Украина вернула (и возвращала ли вообще?) осужденного Евгения Нужина, сбежавшего из ЧВК Вагнера, российским силовикам после того, как Евгений Нужин публично в СМИ отругал Путина и заявил о желании воевать против России", - говорится в сообщении в Telegram-канале Gulagu.net .

Правозащитники отмечают, что ожидают реакции от ООН и Совета Европы. "Вместо "выражения озабоченности" и общих слов призываем к конкретным действиям Комитет ООН против пыток и началу международного расследования по пыточным конвейерам и внесудебным расправам в России против россиян", - говорится в сообщении.

Вечером 12 ноября Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного. Мужчина был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам говорил о готовности воевать на стороне Киева. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал видео "прекрасной режиссерской работой".

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С флагштока на главной площади оккупированного Мелитополя в Запорожской области исчез российский флаг, сообщило местное агентство "РИА Мелитополь", опубликовав в качестве подтверждения фото.

Об исчезновении триколора написал также мэр Мелитополя Иван Федоров. Назначенная Россией "администрация" города заявила, что флаг сняли из-за "планового профилактического ремонта" флагштока, который считается самым большим в регионе.

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Российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание. В результате удара один человек был ранен.

Кроме того, как сообщил глава Донецкой ОВА, под обстрел российских войск попали больница, роддом и профилакторий в городе Торецк. Пострадавших нет, но, по словам Кириленко, здания имеют серьезные повреждения.

Подоляк: РФ "еще не созрела" для переговоров и вывода войск

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Россияне все меньше поддерживают войну в Украине, но "политически и психологически" Москва еще не готова к переговорам и выводу войск, считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мысль: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела для подлинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", - написал Подоляк в Twitter.

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Бен Уоллес (фото из архива) Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

У Украины "есть импульс" в войне с Россией, но Москва пока не собирается сдаваться, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В интервью радиостанции Times Radio Уоллес предупредил, что было бы неразумно рассматривать уход российской армии из Херсона как конец войны. "Никто не недооценивает Россию. Россия еще далека от того, чтобы сдаться", - заявил министр.

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В Херсонской области с 13 по 19 ноября вводится запрет на пользование всеми видами водного транспорта, сообщил глава военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале .

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Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", которые были призваны на военную службу до аннексии Россией этих территорий Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение. Официальные документы по этому поручению отсутствуют.

Флаги Украины подняли над селом Львово и Антоновским мостом в Херсонской области

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ВСУ подняли украинский флаг над селом Львово Бериславского района Херсонской области, сообщает Минобороны Украины. "Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово в Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Между тем заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин опубликовал видео, как украинские военные вывешивают государственный флаг над Антоновским мостом, соединяющим Херсон с левобережной частью области.

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Назначенные РФ "власти" оккупированной Новой Каховки допустили консервацию Каховской ГЭС на фоне непрекращающихся обстрелов, в которых они обвиняют Украину. "В такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать", - заявил "глава администрации" города Владимир Леонтьев в эфире канала "Россия 24". По словам Леонтьева, в результате обстрелов Каховская ГЭС получила "грандиозные" повреждения, ее ремонт займет "год или больше".

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Вольфганг Шнайдерхан (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa/J. Carstensen

Председатель гуманитарной организации "Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями" Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) предупредил о долгосрочных последствиях агрессивной войны РФ против Украины для российского общества. "Говорят, что это война Путина", - сказал Шнайдерхан в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его мнению, это правда, однако преступления в этой войне совершали и российские мужчины. "Это затрагивает проблему будущего российского общества, которое должно справиться с этой ответственностью", - отметил Шнайдерхан, добавив, что история Германии учит тому, что это значит и сколько времени это занимает.

++14.50++

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" вооруженных сил или призывы к нарушению территориальной целостности страны. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на копию документа. По мнению Путина, лишать приобретенного гражданства РФ следует также за участие в деятельности "нежелательной" иностранной или международной организации, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм и надругательство над государственным гербом и флагом России.

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда в Крым и Донбасс

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Украинская государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" анонсировала совместный с платформой UNITED24 благотворительный проект "Билеты к победе" в честь освобождения Херсона. В рамках проекта с 13 ноября можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные пока еще Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в аннексированном Крыму.

"Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом", - говорится в сообщении компании . При этом билетами Киев - Херсон, по данным "Укрзализныця", можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.

"Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами", - отмечается в сообщении.

Хроника событий 13 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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