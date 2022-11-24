Глава МИД ФРГ призвала наказать виновных в насилии в Иране

Анналена Бербок потребовала независимого расследования репрессий против протестующих в Иране. Она подчеркнула, что власти Тегерана нарушают основные права человека на свободу слова и собрания.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала привлечь к ответственности виновных в насилии против мирно протестующих женщин, мужчин и детей в Иране. "Исламский режим реагирует на протесты задержаниями, убийствами и казнями. Тегеран нарушает основные права - на свободу слова и собраний. Сегодня проверятеся наше мужество в ООН поднять голос против этого", - заявила она в ходе внеочередного заседания Совета ООН по правам человека в четверг, 24 ноября. Заседание созвано по инициативе Германии и Исландии.

По словам Бербок, люди в Иране всего лишь хотят жить достойно и без дискриминации. Она призвала назначить экспертов ООН для проведения независимого расследования репрессий в Исламской республике. Голосование по соответствующей резолюции должно состояться уже 24 ноября.

Несоразмерное применение силы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) призвал иранские власти прекратить "ненужное и несоразмерное применение силы", констатировав, что в Иране налицо масштабный кризис с правами человека.

Согласно надежным источникам, в ходе массовых протестов в Иране, начавшихся в середине сентября, погибли уже более 300 человек, в том числе не менее 40 детей. Раненые демонстранты не обращаются за медпомощью, опасаясь репрессий. За время протестов задержано уже около 14 тысяч человек, в том числе детей, отметил Тюрк. По его словам, детей, подозреваемых в участии в протестах, задерживают даже в школах.

Представительница Ирана отвергла все обвинения в адрес ее страны и обрушилась с критикой в первую очередь на Германию. По ее словам, Германия и другие страны путем санкций нарушают права человека в отношении иранцев. Она также заявила, что положение женщин в Иране прекрасное, для них открыты любые профессии.

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