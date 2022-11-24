  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Участники протестов в Иране
Участники протестов в ИранеФото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолитикаИран

Глава МИД ФРГ призвала наказать виновных в насилии в Иране

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Анналена Бербок потребовала независимого расследования репрессий против протестующих в Иране. Она подчеркнула, что власти Тегерана нарушают основные права человека на свободу слова и собрания.

https://p.dw.com/p/4K08i

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала привлечь к ответственности виновных в насилии против мирно протестующих женщин, мужчин и детей в Иране. "Исламский режим реагирует на протесты задержаниями, убийствами и казнями. Тегеран нарушает основные права - на свободу слова и собраний. Сегодня проверятеся наше мужество в ООН поднять голос против этого", - заявила она в ходе внеочередного заседания Совета ООН по правам человека в четверг, 24 ноября. Заседание созвано по инициативе Германии и Исландии.

По словам Бербок, люди в Иране всего лишь хотят жить достойно и без дискриминации. Она призвала назначить экспертов ООН для проведения независимого расследования репрессий в Исламской республике. Голосование по соответствующей резолюции должно состояться уже 24 ноября.

Несоразмерное применение силы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) призвал иранские власти прекратить "ненужное и несоразмерное применение силы", констатировав, что в Иране налицо масштабный кризис с правами человека.

Согласно надежным источникам, в ходе массовых протестов в Иране, начавшихся в середине сентября, погибли уже более 300 человек, в том числе не менее 40 детей. Раненые демонстранты не обращаются за медпомощью, опасаясь репрессий. За время протестов задержано уже около 14 тысяч человек, в том числе детей, отметил Тюрк. По его словам, детей, подозреваемых в участии в протестах, задерживают даже в школах.

Представительница Ирана отвергла все обвинения в адрес ее страны и обрушилась с критикой в первую очередь на Германию. По ее словам, Германия и другие страны путем санкций нарушают права человека в отношении иранцев. Она также заявила, что положение женщин в Иране прекрасное, для них открыты любые профессии.

Смотрите также:

Почему в Иране не любят США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом (14.07.2015)

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом (14.07.2015)

В Вене "шестерка" переговорщиков, в которую входят РФ, США, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ, подписали соглашение с Ираном по его ядерной программе.
Политика14 июля 2015 г.03:03 мин.
external

Немецкий бизнес ждет отмены санкций против Ирана (17.04.15)

Немецкий бизнес ждет отмены санкций против Ирана (17.04.15)

Договоренность по атомной программе Ирана достигнута, но санкции против Тегерана пока никто не отменил. Иностранные компании к возобновлению сотрудничества с Ираном готовы.
Экономика и бизнес19 апреля 2015 г.02:44 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Лиман в Донбассе

Лондон: РФ могла перебросить основные силы ВДВ в Донбасс

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчина с табличкой "иноагент" на шее еле держится на ногах, удерживая на спине огромные стопки бумаг "Закон об иноагентах" и "Поправки к закону".

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

Политика27 мин. назад
Магазин IKEA

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экономика и бизнес4 ч. назад
Колючая проволока на границе между Польшей и российским Калининградом

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

Политика12 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:25 мин.
ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Конфликты24 ч. назад
Центр Астаны - столицы Казахстана

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Экономика и бизнес12 ч. назад
На главную страницу