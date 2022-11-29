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Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
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В Берлине проходит встреча министров юстиции G7

Никита Жолквер Берлин
15 мин. назад

Страны "большой семерки" намерены сообща расследовать военные преступления российской армии в Украине.

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В Берлине во вторник, 29 ноября, встретились министры юстиции стран "большой семерки". В таком формате G7 заседает впервые. Главная тема конференции - военные преступления, совершаемые российскими военнослужащими в Украине. Участники встречи намерены оптимизировать координацию расследования этих преступлений с тем, чтобы впоследствии привлечь к ответственности виновных.

Налеты на украинскую инфраструктуру - военные преступления 

Перед началом заседания министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил, что Россия ведет войну против Украины преступными методами, к числу которых относится разрушение украинской энергетической инфраструктуры. "Тактика России направлена на то, - сказал министр, - чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза".

В работе конференции министров юстиции стран G7 принимают участие комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, а также министр юстиции и генпрокурор Украины Денис Малюська и Андрей Костин.

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