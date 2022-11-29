Во Франции расследуют сделки дочери Сулеймана Керимова

Прокуратура Парижа выясняет, как Гульнара Керимова приобрела фирмы, владеющие виллами на мысе Антиб. По данным управления TRACFIN, дочь сенатора от Дагестана потратила 268 млн евро, пишет Bloomberg.

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), начало расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщило во вторник, 29 ноября, агентство Bloomberg. Специалисты выясняют, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, в собственности которых находятся четыре виллы на мысе Антиб, а также устанавливают личность конечного бенефициара недвижимости.

Эксперты Junalco изучают июньский отчет Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно этому документу, Керимова потратила на приобретение структур 268 млн евро, причем значительную часть средств предоставил ее брат Саид.

Дело 2017 года об отмывании денег

Виллы и право собственности на них уже попадали в поле зрения стражей порядка при расследовании дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году. Тогда Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили его в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании.

Позднее сенатор от Дагестана был освобожден из-под стражи под залог. В июне 2018 года французская сторона сняла обвинения с Керимова.

Адвокат Керимова: Речь идет о прозрачной реструктуризации

Между тем адвокат Сулеймана Керимова и его родственников Никита Сычев утверждает, что отчет TRACFIN касается реструктуризации. Она прошла "при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", заявил Сычев агентству Bloomberg.

Санкции против Керимова и его родных

Сулейман Керимов с 2018 года находится под санкциями США. В середине ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело штрафные меры в отношении его детей Саида, Гульнары и четырех принадлежащих Гульнаре французских контор по недвижимости. Под санкции подпал и партнер Керимова, швейцарец Александр Штудхальтер, который, по версии Вашингтона, использовал швейцарскую компанию для владения виллами.

Европейский Союз и Великобритания добавили Сулеймана Керимова в свои санкционные списки после военного вторжения России в Украину. При этом четыре виллы не входят в перечень активов, замороженных во Франции, отмечают журналисты. В апреле ЕС ввел санкции в отношении Саида Керимова.

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