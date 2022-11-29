  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулейман Керимов
Сулейман Керимов (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаФранция

Во Франции расследуют сделки дочери Сулеймана Керимова

Павел Мыльников
1 ч. назад

Прокуратура Парижа выясняет, как Гульнара Керимова приобрела фирмы, владеющие виллами на мысе Антиб. По данным управления TRACFIN, дочь сенатора от Дагестана потратила 268 млн евро, пишет Bloomberg.

https://p.dw.com/p/4KEcg

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), начало расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщило во вторник, 29 ноября, агентство Bloomberg. Специалисты выясняют, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, в собственности которых находятся четыре виллы на мысе Антиб, а также устанавливают личность конечного бенефициара недвижимости.

Эксперты Junalco изучают июньский отчет Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно этому документу, Керимова потратила на приобретение структур 268 млн евро, причем значительную часть средств предоставил ее брат Саид.

Дело 2017 года об отмывании денег

Виллы и право собственности на них уже попадали в поле зрения стражей порядка при расследовании дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году. Тогда Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили его в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании.

Позднее сенатор от Дагестана был освобожден из-под стражи под залог. В июне 2018 года французская сторона сняла обвинения с Керимова.

Адвокат Керимова: Речь идет о прозрачной реструктуризации

Между тем адвокат Сулеймана Керимова и его родственников Никита Сычев утверждает, что отчет TRACFIN касается реструктуризации. Она прошла "при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", заявил Сычев агентству Bloomberg.

Санкции против Керимова и его родных

Сулейман Керимов с 2018 года находится под санкциями США. В середине ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело штрафные меры в отношении его детей Саида, Гульнары и четырех принадлежащих Гульнаре французских контор по недвижимости. Под санкции подпал и партнер Керимова, швейцарец Александр Штудхальтер, который, по версии Вашингтона, использовал швейцарскую компанию для владения виллами.

Европейский Союз и Великобритания добавили Сулеймана Керимова в свои санкционные списки после военного вторжения России в Украину. При этом четыре виллы не входят в перечень активов, замороженных во Франции, отмечают журналисты. В апреле ЕС ввел санкции в отношении Саида Керимова.

Смотрите также:

Браудер: Путин стал крупнейшим олигархом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Яхта Amadea в порту Гонолулу

Конфискованная США "яхта Керимова" прибыла на Гавайи

Конфискованная США "яхта Керимова" прибыла на Гавайи

Яхта Amadea около двух месяцев находилась под арестом на Фиджи, куда она прибыла в попытке укрыться от санкций. В начале июня Верховный суд Фиджи разрешил США забрать судно.
Политика20 июня 2022 г.
Конфискация яхты Lady M, принадлежащей российскому бизнесмену Алексею Мордашову, в Италии, март 2022 года

Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Олигархи обижены на Запад из-за антивоенных санкций и вынуждены идти на сближение с Кремлем, пишет газета The Financial Times.
Политика7 сентября 2022 г.
external

Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022)

Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022)

Репортаж DW из чешского городка о производстве труб и насосов, с которым связан Дмитрий Пумпянский, доверенное лицо Путина.
Экономика и бизнес17 мая 2022 г.04:40 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью DW

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Конфликты21 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

Политика21 ч. назад58:38 мин.
Алматы, Казахстан (сентябрь 2022 года)

Скандал с менеджером из РФ. Чего хотят рабочие "Казфосфата"?

Скандал с менеджером из РФ. Чего хотят рабочие "Казфосфата"?

Общество1 ч. назад
Ангела Меркель, бывший федеральный канцлер Германии

Новый фильм о Меркель

Новый фильм о Меркель

Культура4 ч. назад
Листы белой бумаги в руках демонстрантов - символ протеста против цензуры

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

Политика20 ч. назад
Футболисты сборной России на верблюдах движутся в направлении, указанном на табличке с надписью: "Азия"

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Футбол28 ноября 2022 г.
На главную страницу