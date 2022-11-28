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Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS
ПолитикаЕвропа

Нарушение санкций включили в список "преступлений в ЕС"

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Нарушение ограничительных мер Брюсселя включено в перечень "преступлений в ЕС". Мера направлена на пресечение попыток обойти санкции.

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Совет Евросоюза включил нарушение ограничительных мер Брюсселя в перечень "преступлений в ЕС". Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Совета. Там указывается, что данная мера "является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и пресечение попыток обойти или нарушить меры Евросоюза".

Как указано в Договоре о функционировании Европейского Союза, Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, относящиеся к определению уголовных правонарушений и санкций в сферах, касающихся особо тяжкой преступности с трансграничными масштабами.

Страны - члены ЕС по-разному определяют, что является отходом от санкций

Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций в отношении РФ. "Для успеха их применения необходимы совместные усилия, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения пресечения любых попыток обойти эти меры", - подчеркнул министр юстиции Чехии Павел Блажек.

В настоящее время государства - члены ЕС по-разному определяют, что является отходом от ограничительных мер и какие меры наказания должны применяться в случае их нарушения. Это может привести к разной степени исполнения санкций и риску обхода этих мер, что потенциально позволит лицам, находящимся в черных списках, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых направлены меры Евросоюза.

Дальнейшим шагом должно стать представление Еврокомиссией предложений по директиве с минимальными правилами относительно определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом ЕС и Европарламентом.

Девятый санкционный пакет в отношении РФ

Ранее, 24 ноября, стало известно, что Евросоюз форсирует подготовку нового, уже девятого пакета санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину. "Мы усердно работаем, чтобы… еще более подорвать силы РФ, ведущей войну против Украины", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе визита в Финляндию.

"Уверена, что уже очень скоро мы договоримся с G7 и другими крупными партнерами о введении глобального потолка цен на российскую нефть. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит верх над Путиным и его несправедливой и варварской войной", - подчеркнула она.

Восьмой пакет санкций против РФ включал в себя в числе прочего экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян, а также ряд других мер.

До этого Евросоюз запретил импорт российского золота, ужесточил контроль за экспортом передовых технологий и товаров двойного назначения и ввел против России жесткие финансовые санкции, масштабное нефтяное эмбарго и запрет на импорт российского угля.

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