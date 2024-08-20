"Русские дома" в Берлине: передадут ли их Украине?

После вывода войск из Германии Россия оставила в собственности несколько зданий в берлинском районе Карлсхорст. Ровно 30 лет они стоят пустыми. Теперь местные политики призывают изъять их у Москвы и передать Киеву.

Почти каждый житель района Карлсхорст, что на юго-востоке Берлина, знает об этих домах. Заброшенные, с прогнившими окнами трехэтажные здания на углу Андернахерштрассе и Кенигсвинтерштрассе, а также на углу Эренфельштрассе и Лорелайштрассе уже 30 лет пустуют. Местные жители называют их "русскими домами". Почти 50 лет здесь жили семьи советских, а позднее российских офицеров. Летом 1994 года Россия вывела свои войска из Германии, включая и Берлин. Но эти дома до сих пор принадлежат РФ.

Сегодня здания огорожены, а иногда, по словам местных жителей, пожилая русскоязычная пара убирает территорию от листьев и мусора. Старожилы не раз просили у берлинских властей решить проблему с этими фактически заброшенными домами. Просьбы усилились на фоне острой нехватки жилья в Берлине. "Надо заставить владельца, то есть Россию, что-то здесь сделать. Снести или перестроить, либо модернизировать их. Очень жаль, что в этом прекрасном месте существует такое безобразие", - рассказывает DW один из местных жителей.

Кризис жилья в Берлине усилил интерес к ныне пустующим "русским домам" в Карлсхорсте Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/picture alliance

Теперь член берлинского парламента от Христианско-демократического союза (ХДС), уроженка Украины Лилия Усик (Lilia Usik) предлагает на фоне дискуссий вокруг замороженных российских активов забрать у России эти объекты и отдать Украине. По ее словам, речь идет, как минимум, о 66 квартирах. "Моя инициатива заключается в том, чтобы эти дома передать Украине в рамках санкций, - объясняет свою идею Усик. - А Украина продаст их или отдаст Германии обратно. Таким образом возможно вывести их снова на рынок недвижимости в Берлине, где сложилась кризисная ситуация".

Берлинский депутат от ХДС Лилия Усик предлагает изъять дома у РФ и передать Украине Фото: DW

Как "русские дома" оказались в собственности РФ?

Сегодня тихий и зеленый Карлсхорст популярен среди пожилых людей и молодых семей. Но исторически этот район ассоциируется с размещением в нем советских войск. Именно в Карлсхорсте был подписан 8-9 мая 1945 года акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Но еще 4 мая 1945 года по улицам Карлсхорста проехала машина с громкоговорителем: Красная армия приказала местным жителям в течение 24 часов освободить квартиры. Историк Кристоф Майснер (Christoph Meißner) рассказывает, что тогда восемь тысяч немцев покинули свои дома, куда вселялись советские офицеры. Со временем оккупационная советская власть возвращала немцам эти объекты, сокращая присутствие своих войск в Карлсхорсте. Пока в 1994 году они окончательно не покинули территорию бывшей ГДР.

Историк Кристоф Майснер предполагает, что здания в Карлсхорсте достались Москве еще во времена ГДР Фото: DW

Но как эти дома оказались в собственности России? "Это парадокс, почему "русские дома" до сих пор принадлежат Российской Федерации, - заявляет Кристоф Майснер, научный сотрудник музея Берлин-Карлсхорст. - Ведь с выводом советских войск, а позже российских войск, все занятые ими объекты недвижимости были переданы ФРГ - Федеральному ведомству по имуществу, сегодня это Федеральное ведомство по вопросам недвижимости". Историк добавляет, что отдельного соглашения о передаче домов в Карлсхорсте в собственность России не было. Он предполагает, что объекты могли быть переданы СССР еще властями ГДР.

Как"русские дома"оказались в собственности России, не знает и Федеральное ведомство по вопросам недвижимости (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), которое управляет и жилыми объектами бывшей ГДР. Там затруднились ответить на запрос DW о том, какие исторические соглашения повлияли на передачу зданий в Карлcхорсте Москве.

Чем еще владеет Россия в Берлине?

Сегодня формально Россия владеет лишь двумя объектами в Берлине - зданиями посольства и "Российского дома науки и культуры" (Русский дом) в центре Берлина. Оба объекта являются дипломатической собственностью, в отличие от "русских домов" в Карлсхорсте. При этом Кристоф Майснер рассказывает, что в 1994 году России удалось получить в собственность еще один объект - прямо по соседству с музеем Берлин-Карлсхорст. Это территория бывшего аэродрома и здание ангара для самолетов начала 20 века. Но уже много лет они стоят заброшенными, хотя участок огорожен забором и там ведется видеонаблюдение.

Помимо "русских домов" в Карлсхорсте, России принадлежит этот участок бывшего аэродрома и здание ангара для самолетов начала 20 века Фото: DW

Сможет ли Украина получить "русские дома" в Берлине?

Главным остается вопрос - каковы шансы ФРГ конфисковать недвижимость России в Карлсхорсте и передать Украине? В сенате Берлина признаются, что сейчас юридических возможностей для изъятия российских объектов нет. На запрос DW в департаменте городского развития и строительства Берлина ответили, что иностранное государство как собственник имеет те же права и обязанности, что и любой другой владелец недвижимости. "Для продажи зданий требуется готовность Российской Федерации передать имущество. Однако в настоящее время она отсутствует", - подчеркнули они.

В берлинском Сенате признаются, что сейчас юридических возможностей для изъятия российских объектов нет Фото: Daniel Kalker/picture alliance/dpa

При этом в берлинском cенате добавили, что уже предпринимали попытки выкупить у Москвы "русские дома" в Карлсхорсте. В 2020 году берлинские власти направили письмо в российское посольство о заинтересованности в выкупе недвижимости. Но ответа от российских дипломатов они так и не получили.

Тем временем берлинский депутат Лилия Усик не теряет надежды. Этой осенью она планирует обсуждать эту тему и на местном уровне с представителями сената, и с однопартийцами по ХДС. Пока же она пытается привлечь внимание к объектам, пишет запросы депутатам бундестага и Европарламента. "Если у нас получится это сделать, это создаст прецедент, - говорит Усик. - Россия должна понимать, что диктатура очень дорого стоит. Вообще все то, что она творит в Украине, все эти действия, вся эта разруха, которую она приносит, не могут проходить просто так, без того, чтобы не нести за это ответственность".