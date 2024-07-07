Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?

В разных странах Европы есть недвижимость, которая продается буквально за копейки. Приобрести ее может каждый, но какие при этом возникают риски у новых владельцев?

На первый взгляд, довольно скромный город Гётене, с его блочными многоквартирными домами, вряд ли похож на классическую мечту шведов о собственном красном деревянном домике. Однако этот городок с населением 5000 человек на юго-западе Швеции сейчас привлекает невероятно низкими ценами на землю и недвижимость - участки здесь продаются менее чем за одну шведскую крону (около десяти центов) за квадратный метр. За 150 квадратных метров - такова в среднем площадь дома на одну семью - покупателю придется заплатить менее 15 евро. Эта чрезвычайно выгодная цена распространяется на 30 участков, которые долгое время заброшены. Десятилетиями никто не проявлял к ним интереса, несмотря на то, что городок находится рядом с известным озером Венерн.

Красный деревянный дом - мечта шведа о собственном жилье Фото: Stephan Gabriel/imageBROKER/picture alliance

Своей акцией по продаже недвижимости фактически за бесценок местные власти хотят привлечь покупателей и оживить регион, в котором остается все меньше жителей. Правда, есть одно условие: при покупке участка новый владелец обязуется построить на нем жилье в течение двух лет. Несмотря на крайне низкую цену, поначалу недвижимость в Гётене продавалась довольно медленно. Однако ролик в Tiktok, ставший вирусным, а также различные сообщения англоязычных СМИ вызвали настоящий бум - властям шведского городка посыпались запросы от желающих приобрести недвижимость, со всего мира. "У нас есть заинтересованные лица из Европы, Азии - особенно из Индии и Пакистана, - а также из США, Австралии и даже Южной Америки", - сказал мэр Гётене Йоханн Манссон. На данный момент продажа участков приостановлена, но в начале августа она будет возобновлена и на аукционе можно будет прибрести оставшуюся недвижимость.

Куда подевались местные жители?

Город Гётене в Швеции показывает тенденцию, которая наблюдается в Европе уже несколько десятилетий. Молодые люди уезжают из сельской местности, потому что там зачастую слишком мало работы, а города кажутся более привлекательным местом для жизни. Это приводит к тому, что инфраструктура там слабеет. С помощью программ ЕС, отдельных инициатив или маркетинговых кампаний населенных пунктов, таких как шведского Гётене, власти пытаются разорвать этот порочный круг, и не допустить, чтобы сельские районы совсем опустели.

По мнению экспертов, тенденция к урбанизации в Европе будет продолжаться. По данным Европейской комиссии, к 2050 году уровень урбанизации возрастет до 83,7 процента. В настоящее время около 74 процентов жителей ЕС живут в мелких и крупных городах.

"Дом за один евро" в Италии

В Италии с 2008 года можно приобрести недвижимость за небольшие деньги. Торги за выставленное на аукционе жилье начинаются с символического одного евро, в итоге дома в основном продаются за несколько тысяч евро. Около 50 муниципалитетов предлагают жилье фактически за копейки - так называемые "Casa a un Euro" (дома за один евро), с целью возрождения заброшенных регионов. Объекты, остро нуждающиеся в ремонте, расположены, например, в Тоскане, Сицилии и Апулии.

Заброшенное жилье в Апулии Фото: Josef Puchinger/imageBROKER/picture alliance

Однако и здесь покупатели часто заключают договор с местными властями, обязывающий их отремонтировать недвижимость в ближайшие годы. Кое-где местные власти также требуют, чтобы покупатель сам жил в этом доме, а не сдавал его в аренду, например, на время отпуска. Но поскольку некоторые объекты недвижимости пришли в упадок, расходы на их ремонт высоки.

Впрочем, тот, кого это не пугает, может помимо коммерческих порталов или местных сайтов, найти недвижимость через некоммерческие инициативы. Например, "Streetto" - ассоциация молодых людей, которые хотят возродить исторический центр города Каммарата на Сицилии. Сейчас, как они пишут на своем сайте, они ищут людей, которые хотели бы принять активное участие в этом и привнести "свежий ветер и новую вибрацию" на старые улочки.

Недвижимость за бесценок - не подвох?

После воссоединения Германии в 1990 году в основном из сельских районов в центральной и восточной частях страны массово выезжали местные жители, направляясь в города, которые продолжали расти. Однако уже несколько лет эта тенденция, похоже, изменилась. В частности, люди в возрасте от 30 до 49 лет вместе с детьми все чаще возвращаются в сельскую местность, говорится в исследовании Берлинского института народонаселения и развития, опубликованном в сентябре 2023 года. Коронавирус и возможность работать из дома еще больше подстегнули этот тренд.

Заброшенный дом в одном из городов на востоке Германии Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

И в Германии по-прежнему можно найти выгодные предложения по продаже жилья. Хотя здесь нет аналогов итальянским домам за один евро или дешевой недвижимости в Швеции, но, по данным портала коммерческой недвижимости Immoscout, жилье в Германии по-прежнему можно приобрести всего за несколько тысяч евро. Например, фахверковый дом в Вурцене, в Саксонии, в настоящее время продается на аукционе по цене от 6200 евро, а в Бобриче, что тоже в этой федеральной земле, - от 9200 евро.

Для тех, кого интересует недвижимость, которая вообще ничего не стоит, в Германии тоже кое-что есть. Это объекты или земельные участки, которые никому не принадлежат, например, потому, что владелец добровольно отказался от них, а других заинтересованных лиц не нашлось. По данным министерства финансов федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в западной Германии насчитывается около 1200 заброшенных объектов недвижимости (по состоянию на 2020 год). Однако к приобретению такой недвижимости нужно подходить с большой осторожностью, так как ничего не стоящее, на первый взгляд, жилье, может оказаться невыплаченной ипотекой. А значит долг по ней переходит к следующему владельцу и обойдется ему в огромную сумму.