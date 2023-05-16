Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

В странах ЕС выступают за ужесточение контроля на рынке недвижимости, особенно для жилья, нелегально сдаваемого в аренду на короткое время туристам. Какие меры планируют ввести в Брюсселе?

В борьбе против нелегальной сдачи в аренду жилья отпускникам власти Майорки взяли на вооружение "тяжелую артиллерию". В рамках спецпрограммы на общую сумму 700 000 евро увеличено число инспекторов, которые могут прибегать к необычным методам выявления нарушителей.

Согласно сообщениям СМИ, у них будут кредитные карты, с помощью которых можно напрямую - как если бы инспекторы были туристами - бронировать на интернет-сайтах подозрительные объекты, чтобы иметь в распоряжении точные адресы квартир, которые их хозяева сдают, не уплачивая налоги.

Спорная и горячая тема

Кроме того, контроль будет осуществляться по вечерам и в выходные дни. Многие владельцы жилья, сдаваемого в аренду отпускникам на короткое время, выставляют объявления в интернет, только если они уверены в том, что у контролеров уже закончился рабочий день. Но сейчас ситуация изменилась. "Мы решительно настроены на борьбу с предложениями нелегального жилья для отпуска", - заверил Андрю Серра, чиновник местной администрации, занимающийся вопросами туризма.

"Город принадлежит местным жителям, а не туристам" - написано на плакате в центре Пальмы Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

Сдача в аренду жилья тем, кто хочет провести свой отпуск на Майорке, как и во многих других местах, которые являются излюбленными целями туристов, - очень спорная и горячая тема. Прежде всего потому, что оказывает сильнейшее влияние на рынок недвижимости.

В то время как на интернет-платформах типа Airbnb становится все больше предложений о сдаче жилья отпускникам, цены на дома и квартиры, которые предлагаются в аренду местным жителям, во многих местах настолько высоки, что уже стновятся тем не по карману. В столице Майорки городе Пальме практически невозможно арендовать квартиру менее чем за 900 евро в месяц - при этом средний уровень зарплат здесь составляет 1600 евро.

Туристы - часть повседневной жизни

На фоне ситуации с арендой недвижимости, которая все больше усугубляется, в 2018 году власти Майорки объявили нелегальной сдачу жилья туристам в многоквартирных домах. Вообще-то подобных предложений в принципе не должно быть. Но в реальности это не так. Туристы с чемоданами на колесах - обычная ситуация в спальных районах Испании. Когда власти Балеарских островов некоторое время назад оштрафовали Airbnb, суд признал это решение незаконным, поскольку интернет-платформы выступают в качестве посредников. Так что лишь строгий контроль может помочь улучшить положение.

Протесты из-за ситуации на рынке недвижимости в Португалии, апрель 2023 года Фото: Armando Franca/AP Photo/picture alliance

В Португалии правительство заинтересовалось этой темой после того, как там начали регулярно проходить акции протеста из-за ситуации на рынке жилья. Пакет мер, представленный властями, касается, помимо прочего, и сдачи в аренду домов и квартир туристам.

В крупных португальских городах больше не будут выдавать соответствующие лицензии. Эта тема давно стоит на повестке дня и в Италии. Министр туризма Даниэла Сантанше в одном из интервью раскритиковала "методы Дикого Запада" на рынке аренды жилья для отпускников и потребовала жесткого контроля над этим сектором: "Нам нужно настоящее регулирование".

Больше прозрачности с помощью законодательства ЕС

Это поняли и в ЕС. Новые правила, которые, предположительно, вступят в силу в 2024 году, должны привести к большей прозрачности и создать единые рамки деятельности. Среди прочего, они предусматривают обязательную регистрацию для всех, кто сдает в аренду жилье отпускникам, которую должны будут контролировать на специальных онлайн-платформах. Кроме того, должен будет улучшиться обмен данными с госструктурами. Еврокомиссия ожидает, что это приведет к сокращению "нелегальных предложений" и появлению "лучших возможностей для властей снизить негативный эффект от аренды жилья, сдаваемого на короткое время".

В ЕС хотят заставить Airbnb бороться с нелегальными предложениями аренды жилья туристам Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Джери Вуп, берлинский госсекретарь по вопросам Европы, полностью согласен с позицией Еврокомиссии. Он считает это предложение вполне осуществимым на практике: "Мы уверены в том, что сможем эффективно контролировать и подвергать санкциям все происходящее на рынке съемного отпускного жилья".

В 2019 году в Берлине было 26 500 единиц жилья, предлагаемого на Airbnb. С тех пор это число выросло, говорит Вуп, что еще сильнее усугубило положение дел на рынке недвижимости. Для жилья, сдаваемого на короткое время в аренду, в столице ФРГ с недавних пор действуют строгие правила. Но контроль за тем, соблюдаются ли эти предписания, осуществлять сложно. "До настоящего времени у нас нет возможностей применить санкции", - признает Вуп.

Более 21 млн ночевок ежегодно регистрируется в Барселоне, не считая нелегального жилья для отпускников Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Надежды на новые правила ЕС возлагают и в Барселоне. Местные власти в течение нескольких лет тщетно пытаются разобраться с нелегальной арендой жилья. Соответствующие правила для всего Евросоюза станут первым шагом в нужном направлении, считает Жанет Санс, из ведомства, отвечающего за решение жилищных вопросов в городсокй адимнистрации Барселоны.

Многие надеются на улучшения и возможность взять под контроль интернет-платформы типа Airbnb, чтобы те сами могли бороться с нелегальными предложениями. Этого требует и министр туризма Балеарских островов: "Нельзя закрывать глаза на то, что интернет-платформы все еще публикуют нелегальные объявления о сдаче в аренду жилья для отпуска".

Усиленный контроль на Майорке уже привел к первым успехам. 337 единиц жилья, сдаваемого туристам и отпускникам, были проверены в первые три месяца. В 45 случаях на нарушителей законодательства был наложен штраф. Возможно, этого будет достаточно, чтобы отпугнуть желающих заниматься нелегальным бизнесом. Наказание, грозящее нарушителям, довольно сурово: тот, кто на Майорке без лицензии сдает жилье, может быть оштрафован на сумму от 40 000 до 400 000 евро.

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