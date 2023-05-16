  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Дома, которые сдают в аренду туристам на Майорке
Дома, которые сдают в аренду туристам на МайоркеФото: Schoening/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

Йонас Мартини | Наталья Позднякова
1 ч. назад

В странах ЕС выступают за ужесточение контроля на рынке недвижимости, особенно для жилья, нелегально сдаваемого в аренду на короткое время туристам. Какие меры планируют ввести в Брюсселе?

https://p.dw.com/p/4RNP4

В борьбе против нелегальной сдачи в аренду жилья отпускникам власти Майорки взяли на вооружение "тяжелую артиллерию". В рамках спецпрограммы на общую сумму 700 000 евро увеличено число инспекторов, которые могут прибегать к необычным методам выявления нарушителей.

Согласно сообщениям СМИ, у них будут кредитные карты, с помощью которых можно напрямую - как если бы инспекторы были туристами - бронировать на интернет-сайтах подозрительные объекты, чтобы иметь в распоряжении точные адресы квартир, которые их хозяева сдают, не уплачивая налоги.

Спорная и горячая тема

Кроме того, контроль будет осуществляться по вечерам и в выходные дни. Многие владельцы жилья, сдаваемого в аренду отпускникам на короткое время, выставляют объявления в интернет, только если они уверены в том, что у контролеров уже закончился рабочий день. Но сейчас ситуация изменилась. "Мы решительно настроены на борьбу с предложениями нелегального жилья для отпуска", - заверил Андрю Серра, чиновник местной администрации, занимающийся вопросами туризма.

"Город принадлежит местным жителям, а не туристам" - написано на плакате в центре Пальмы Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

Сдача в аренду жилья тем, кто хочет провести свой отпуск на Майорке, как и во многих других местах, которые являются излюбленными целями туристов, - очень спорная и горячая тема. Прежде всего потому, что оказывает сильнейшее влияние на рынок недвижимости.

В то время как на интернет-платформах типа Airbnb становится все больше предложений о сдаче жилья отпускникам, цены на дома и квартиры, которые предлагаются в аренду местным жителям, во многих местах настолько высоки, что уже стновятся тем не по карману. В столице Майорки городе Пальме практически невозможно арендовать квартиру менее чем за 900 евро в месяц - при этом средний уровень зарплат здесь составляет 1600 евро.

Туристы - часть повседневной жизни  

На фоне ситуации с арендой недвижимости, которая все больше усугубляется, в 2018 году власти Майорки объявили нелегальной сдачу жилья туристам в многоквартирных домах. Вообще-то подобных предложений в принципе не должно быть. Но в реальности это не так. Туристы с чемоданами на колесах - обычная ситуация в спальных районах Испании. Когда власти Балеарских островов некоторое время назад оштрафовали Airbnb, суд признал это решение незаконным, поскольку интернет-платформы выступают в качестве посредников. Так что лишь строгий контроль может помочь улучшить положение.

Протесты из-за ситуации на рынке недвижимости в Португалии, апрель 2023 года
Протесты из-за ситуации на рынке недвижимости в Португалии, апрель 2023 года Фото: Armando Franca/AP Photo/picture alliance

В Португалии правительство заинтересовалось этой темой после того, как там начали регулярно проходить акции протеста из-за ситуации на рынке жилья. Пакет мер, представленный властями, касается, помимо прочего, и сдачи в аренду домов и квартир туристам.

В крупных португальских городах больше не будут выдавать соответствующие лицензии. Эта тема давно стоит на повестке дня и в Италии. Министр туризма Даниэла Сантанше в одном из интервью раскритиковала "методы Дикого Запада" на рынке аренды жилья для отпускников и потребовала жесткого контроля над этим сектором: "Нам нужно настоящее регулирование".

Больше прозрачности с помощью законодательства ЕС  

Это поняли и в ЕС. Новые правила, которые, предположительно, вступят в силу в 2024 году, должны привести к большей прозрачности и создать единые рамки деятельности. Среди прочего, они предусматривают обязательную регистрацию для всех, кто сдает в аренду жилье отпускникам, которую должны будут контролировать на специальных онлайн-платформах. Кроме того, должен будет улучшиться обмен данными с госструктурами. Еврокомиссия ожидает, что это приведет к сокращению "нелегальных предложений" и появлению "лучших возможностей для властей снизить негативный эффект от аренды жилья, сдаваемого на короткое время".

Логотип Airbnb
В ЕС хотят заставить Airbnb бороться с нелегальными предложениями аренды жилья туристамФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Джери Вуп, берлинский госсекретарь по вопросам Европы, полностью согласен с позицией Еврокомиссии. Он считает это предложение вполне осуществимым на практике: "Мы уверены в том, что сможем эффективно контролировать и подвергать санкциям все происходящее на рынке съемного отпускного жилья".

В 2019 году в Берлине было 26 500 единиц жилья, предлагаемого на Airbnb. С тех пор это число выросло, говорит Вуп, что еще сильнее усугубило положение дел на рынке недвижимости. Для жилья, сдаваемого на короткое время в аренду, в столице ФРГ с недавних пор действуют строгие правила. Но контроль за тем, соблюдаются ли эти предписания, осуществлять сложно. "До настоящего времени у нас нет возможностей применить санкции", - признает Вуп.

Туристы в парке Гуэль в Барселоне
Более 21 млн ночевок ежегодно регистрируется в Барселоне, не считая нелегального жилья для отпускников Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Надежды на новые правила ЕС возлагают и в Барселоне. Местные власти в течение нескольких лет тщетно пытаются разобраться с нелегальной арендой жилья. Соответствующие правила для всего Евросоюза станут первым шагом в нужном направлении, считает Жанет Санс, из ведомства, отвечающего за решение жилищных вопросов в городсокй адимнистрации Барселоны.

Многие надеются на улучшения и возможность взять под контроль интернет-платформы типа Airbnb, чтобы те сами могли бороться с нелегальными предложениями. Этого требует и министр туризма Балеарских островов: "Нельзя закрывать глаза на то, что интернет-платформы все еще публикуют нелегальные объявления о сдаче в аренду жилья для отпуска".

Усиленный контроль на Майорке уже привел к первым успехам. 337 единиц жилья, сдаваемого туристам и отпускникам, были проверены в первые три месяца. В 45 случаях на нарушителей законодательства был наложен штраф. Возможно, этого будет достаточно, чтобы отпугнуть желающих заниматься нелегальным бизнесом. Наказание, грозящее нарушителям, довольно сурово: тот, кто на Майорке без лицензии сдает жилье, может быть оштрафован на сумму от 40 000 до 400 000 евро.

Смотрите также:

Турки в Анталье в шоке от россиян из-за роста цен на жилье

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Берлине запретят сдавать квартиры туристам?

В Берлине запретят сдавать квартиры туристам?

Жилья в столице не хватает. Владельцы недвижимости предпочитают зарабатывать на туристах, чем сдавать квартиры в долгосрочную аренду. Власти ищут пути решения проблемы.
Политика13 ноября 2013 г.04:32 мин.
external

Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)

Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)

В бельгийских городах оборудуют центры для размещения беженцев из Украины. Первая "украинская деревня" открылась в Антверпене.
Миграция16 мая 2022 г.02:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рекламный плакат ВС РФ с надписью "Победа куётся в огне"

Фирмы Подмосковья обязали вербовать работников на войну

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин убегает из музея, держа под мышкой икону, в которой угадывается "Троица" Андрея Рублева.

"Троица" Рублева для РПЦ, или Кто ответственный за переезд

"Троица" Рублева для РПЦ, или Кто ответственный за переезд

Религия1 ч. назад
Риши Сунак обнимает Владимира Зеленского

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Конфликты22 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Политика24 ч. назад61:55 мин.
Михаил Подоляк во время интервью Константину Эггерту

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Конфликты15 мая 2023 г.
Дома, которые сдают в аренду туристам на Майорке

Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

Экономика и бизнес1 ч. назад
Акция протеста в Берлине против смертных казней в Иране

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

Права человека13 ч. назад
На главную страницу