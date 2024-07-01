Ипотека на деньги из ФРГ. Как это работает в Кыргызстане

Еще в 2022 году немецкое правительство согласилось на конверсию госдолга Кыргызстана с условием, что эти средства будут направлены на ипотечное кредитование граждан с низким и средним уровнем дохода.

Германия поддерживает Кыргызстан в развитии ипотечного кредитования в стране. Еще в 2022 году в рамках двустороннего финансового сотрудничества, осуществляемого с немецкой стороны германским государственным банком развития KfW по поручению министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), между правительством Кыргызской Республики и KfW было подписано соглашение о конверсии госдолга в размере 14,9 млн евро.

Эта сумма должна быть переведена тремя траншами Минфином Кыргызстана исполнителю программы "Жилищное финансирование в Кыргызской Республике" - Государственной ипотечной компании. Цель программы - предоставление доступных долгосрочных жилищных кредитов в национальной валюте для людей со средним и низким уровнем дохода в сельской местности.

По условиям соглашения, последний платеж должен быть выплачен в 2024 году. Окончательное решение о списании долга будет принято правительством Германии и реализовано KfW. Об этом по запросу DW сообщила пресс-служба KfW.

"Люди не успевают копить на квартиру"

Жилищный вопрос в Кыргызстане стоит довольно остро. За последние 2-3 года цены на жилье, по оценкам экспертов, повысились на 25-30 процентов. Председатель комитета риелторов при Торгово-промышленной палате КР Пазылджан Илимов указывает: "Последние два года цены росли на 10-12 процентов в год, но особенно резкий скачок был после прибытия релокантов, то есть после начала войны между Россией и Украиной. Приехали люди, спрос возрос, а с ним - и цены. Особенно подорожали объекты в ценовом сегменте до 100 тысяч долларов".

Пазылджан Илимов Фото: Privat

Собеседник DW отмечает, что "люди не успевают копить на квартиру". Однако, по мнению эксперта, хотя спрос на ипотеку есть, но она не так популярна в сравнении с российским рынком недвижимости. "Заявок много, но когда люди сталкиваются с процедурой кредитования, то оказываются не в состоянии учесть все нюансы по документам", - рассказывает Илимов. Кроме того, как специалист в сфере недвижимости, он не советовал бы своим клиентам брать ипотеку по ставке 17-20 процентов годовых у коммерческих банков. Он считает, что ипотечное кредитование интересно, когда ставка не более 8 процентов годовых.

Истории участников программы KfW

Процентная ставка в 8 процентов годовых - одно из условий кредита по программе KfW. По словам жителя города Кара-Балта Аската Асаналиева, именно это стало одним из мотивов подать заявку на получение ипотечного кредита по программе KfW.

Аскат узнал о программе от своих знакомых, работающих в банке, встал на очередь, ждал около 9 месяцев, саму ипотеку оформили за 3-4 дня. Кредит он получил в прошлом году. По словам Аската, необходимость в жилье была острая - у него четверо детей. Кроме процентной ставки его устроили и сроки выплаты кредита - 12 лет.

Аскат - бюджетник, говорит, что скопить деньги на покупку собственного жилья было нереально. "Мы все время жили в арендованной квартире, потом поняли, что лучше, чем кому-то платить, платить за свое… Если взять кредит. Теперь у нас своя квартира. Ежемесячно мы выплачиваем по 18 тысяч сомов (около 195 евро), а когда квартиру снимали, платили по 15 тысяч (примерно 160 евро) в месяц", - делится он.

Здесь строится новый жилой район Бишкека Фото: Pond5 Images/IMAGO

В отличие от Аската, семье Сатымкул кызы Ырыс, матери троих детей, два раза пришел отказ прежде, чем ей удалось взять ипотеку по программе KfW. Ырыс рассказала, что в первый раз отказали из-за того, что доход мужа был неофициальный, из него не делались отчисления в Фонд социального страхования. Во второй раз - несмотря на то, что ее супруг получил статус индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги грузоперевозчика: требовалось предъявить данные о доходах как минимум за год. Потом они снова подали заявку, и в 2024-м ипотечный кредит они получили. О самой программе собеседница узнала от своих родственников: брат и сестра тоже взяли ипотеку.

По информации пресс-службы германского банка развития, всего по программе KfW с начала реализации и до июня 2024 года было получено 2548 заявок, из них утверждено 1317 заявок на сумму около 9 миллионов евро. В KfW уточнили, что "распределение средств контролируется с помощью ежегодных отчетов организатора проекта, ежегодных проверок независимыми аудиторскими компаниями и ежегодных проверок использования средств со стороны KfW".