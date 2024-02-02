В Бишкеке без отопления остались 60 тысяч квартир

В Бишкеке в ночь на 2 февраля произошла авария на единственной в городе ТЭЦ. В результате проблемы с теплоснабжением и подачей горячей воды ощутили около 2,5 тысяч многоквартирных домов и 138 тысяч абонентов теплосетей. В основном это жители нескольких микрорайонов в южной части города. Через ТЭЦ теплом обеспечивается около 66 процентов жилых домов столицы, снижение подачи тепла коснулось 60 тысяч квартир. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев.

Без отопления и горячей воды

Отсутствие отопления и горячей воды многие жители Бишкека обнаружили утром, когда стали собираться на работу или отправлять детей в школу. Также родителям стали приходить сообщения из школ и детских садов, что обучение будет проходить в онлайн-режиме, а позже пояснили, что в школах нет отопления из-за аварии на ТЭЦ.

Галина, которая живет в одном из южных микрорайонов Бишкека, рассказывает: "Горячей воды не было уже, и мы потом только увидели, что батареи холодные. В принципе, не так чувствовалось, но к вечеру ощущается, что квартира и стены остывают". По ее словам, сейчас они обогревают квартиру электроприборами, но опасаются, что из-за большой нагрузки может произойти коллапс и им отключат электричество. И со своей стороны замечает: "Кто ответственный должны, конечно, думать наперед об этом. Почему именно в зиму, в такие холода так случается?"

Другая жительница южного микрорайона Умут делится, что на данный момент вместе с отоплением и горячей водой у них нет и света. Говорит, если электричество не включат, то, возможно, поедут ночевать к родителям, так как ночью, скорее всего, будет холодно, особенно детям. О том, как долго дети будут учиться онлайн, им пока не сообщили.

После взрыва котла на бишкекской ТЭЦ, 2 февраля 2024 года Фото: Vladislav Nogai/Tass/dpa/picture alliance

Причины аварии на ТЭЦ

По информации министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева, согласно предварительным данным, взрыв на теплоцентрали могло спровоцировать скопление газов либо угольной пыли в шахте. "Предварительно, все котлы уцелели, сработали предохранители. Сейчас нет ни обломков котлов, ни трещин, ни подтеков", - сказал министр ЧС на встрече с президентом КР, посетившим ТЭЦ. Было высказано предположение, что нештатная ситуация произошла из-за взрыва 14-го котла, который был введен в эксплуатацию еще в 70-е годы.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Медербек Исмаилов, при аварии на ТЭЦ пострадали пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии: у одного - 90% процентов ожогов тела, у второго - 80%.

Как отмечает сотрудник ТЭЦ, который согласился дать комментарий анонимно из-за подписки о неразглашении, пострадавших могло быть значительно больше, если бы авария произошла днем. По словам собеседника, на месте происшествия работают эксперты, причины аварии еще выясняются. Он также подчеркивает, что важно, чтобы аварию не признали диверсией. Утром на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев не исключал, что причиной аварии могла стать диверсия.

После аварии на ТЭЦ: "до вторника выйдем на стабильную ситуацию"

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев, комментируя ситуацию на ТЭЦ, предположил, что "до вторника выйдем на стабильную ситуацию". Как сообщает пресс-служба Минэнерго КР, на данный момент на ТЭЦ задействованы 4 котлоагрегата. Одновременно в растопке находятся еще два котла. "В настоящее время мощность электроэнергии увеличилась со 150 до 230 мегаватт, температура воды в трубах достигла 44 градусов. По мере ввода котлоагрегатов будет повышаться градус горячей воды, подаваемой в тепловые сети", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", Россия выразила готовность помочь Кыргызстану в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Бишкеке. "Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится, и Россия всегда, как и, наверное, все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия", - сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Международного цифрового форума Digital Almaty: Industry X.

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