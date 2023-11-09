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Опрос: половина россиян тратят большую часть денег на еду

Олена Бутырска
9 ноября 2023 г.

Еда, аренда или ипотека жилья и оплата комунальных услуг составляют самые большие траты россиян.

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Российские рубли
Фото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

Самые большие расходы работающих россиян - еда, аренда жилья и комунальные услуги, показал опрос Службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru., результаты которого в среду, 8 ноября, опубликовали "Известия". Так, 47% россиян назвали покупку еды самой главной статьей расходов. При этом в Хабаровском крае таких ответов 57%, а в Удмуртской Республике - 22 процента.

Аренда жилья или ипотека - в числе самых крупных трат у 34 участников опроса. Среди жителей Ханты-Мансийского АО самый большой показатель по стране - 44%, причем чаще других это касается медицинских работников - их 55 процентов.

Большие траты на аренду жилья или ипотеку отягощают чаще молодых, а коммунальные расходы преобладают у старшего поколения. Исследование проходило 16-30 октября 2023 года, участвовали 5043 россиян.

Половине россиян не хватает зарплаты

Предыдущий опрос, проведенный в начале октября 2023 года показал, что 45% россиян зарплаты "не хватает" -  в 2021 году так ответили лишь 25% опрошенных. Причем, 36% отмечали, что зарплата покрывает только основные их нужды. Таких, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, при том, что  два года назад  их было 36%. Опрос проводился среди 4934 россиян, данные были опубликованы 23 октября на сайте РБК.

В 2024 году Россия увеличит военные расходы

В новом году траты на армию  впервые в истории России превысят расходы по статье "Социальная политика", к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты. Согласно внесенному в Госдуму РФ проекту бюджета, наибольшая доля расходов в 2024 году приходится на раздел "Национальная оборона" - 29,3 процента (10,7 трлн руб.) или почти 6 процентов ВВП России. При этом с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей увеличатся - то есть составят еще примерно треть - секретные статьи расходов. Как предполагают эксперты, эти средства в большей степени тоже будут потрачены на военные нужды. Помимо этого, власти РФ  планируют немного увеличить расходы на нацбезопасность, а расходы на образование и здравоохранение сохранить на прежнем уровне.

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