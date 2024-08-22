Жилье в Германии: немцы снимают жилплощадь или покупают ее?

Есть несколько укоренившихся представлений о жилье в Германии, например: большинство немцев, особенно в крупных городах, не владеет недвижимостью, а арендует квартиры и даже дома; средний метраж и так уже высокий, продолжает расти, однако на востоке страны и в Берлине он ниже; во многих домохозяйствах проживает лишь одно лицо.

Немецкие семьи предпочитают собственное жилье

Насколько все эти представления соответствуют действительности? Подробный ответ дают результаты переписи населения ФРГ. Она состоялась два года назад, но сопровождалась таким обстоятельным анкетированием, что немецкие статистики до сих пор анализируют полученную массу данных и регулярно публикуют свои выводы по отдельным темам на специальном сайте Zensus2022 . И вот теперь, 15 августа 2024 года, была представлена очередная порция статистики о жилье в Германии.

Маклер показывает молодой семье выставленный на продажу дом Фото: Rainer Hackenberg/picture-alliance

Один стереотип она сразу же опровергла: жители ФРГ в большинстве своем проживают все же не в арендованных, а в собственных квартирах и домах. Эта доля, оказавшаяся после Второй мировой войны из-за огромных разрушений жилого фонда сравнительно низкой, медленно, но неуклонно растет. Если на момент прошлой переписи населения в 2011 году 56% семей проживали в Германии "в собственных четырех стенах", как говорят немцы, то сейчас эта доля достигла 57%.

Так что в общей сложности 12,4 млн семей в ФРГ пользуются собственной недвижимостью. Под семьями немецкие статистики понимают пары с детьми или без детей, а также одного родителя с детьми. Среди пар с детьми доля владельцев жилья составляет 62%. Иными словами, пары без детей чаще готовы жилплощадь арендовать, родители с детьми предпочитают растить их в собственных квартирах или индивидуальных домах, нередко с садом. Вопрос о том, сколько это стоит, в данной статистике не рассматривался, однако DW недавно подробно писала об этом в статье "Жизнь в Германии: где особенно дорого и где цены ниже?".

Средний размер жилья в ФРГ: 94,4 квадратных метра

В новом сообщении на сайте Zensus2022 подробно представлена статистика о размерах жилплощади в сегодняшней Германии. Более половины немецких семей, 54%, имеют в своем распоряжении свыше 100 квадратных метров собственной либо арендованной жилой площади.

Так, 15% семей проживают в квартирах или индивидуальных домах размером от 100 до 119 кв. м, еще 15% - на площади от 120 до 139 кв. м, у 10% она составляет от 140 до 159 кв. м, а у 14% - 160 кв. м и больше.

Если к тому же учесть, что 19% семей живут на площади от 80 до 99 кв. м, то получается, что почти три четверти семей в Германии, 73%, имеют в своем распоряжении, как минимум, 80 кв. м.

Многие современные квартиры в Германии имеют просторную кухню Фото: Janine Schmitz/photothek.de/picture alliance

Согласно ранее опубликованным на сайте Zensus2022 подсчетам, средний размер жилплощади в Германии составляет 94,4 кв. м, что на 3 метра больше, чем в 2011 году.

Семей (с детьми или без), которым приходится довольствоваться размерами жилья от 40 до 59 кв. м, в Германии всего 7%. Их доля наиболее высокая в городах-миллионниках Берлине и Гамбурге, где она составляет, соответственно, 14% и 11%, а также в восточногерманских федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Мекленбург - Передняя Померания.

Специфика жилищной сферы в Берлине

Правда, в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии средний размер жилья вырос за десятилетие на 5 метров, тогда как во всех западногерманских землях прирост составил всего 3 метра, так что восточная часть Германии постепенно догоняет западную. В Берлине и Гамбурге средняя жилплощадь увеличилась за тот же период в среднем только на 1 метр.

Район Марцан в восточной части Берлина Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Вообще в столице ФРГ с населением в 3,6 млн человек семьи намного чаще, чем в целом по Германии, живут в относительно маленьких квартирах и к тому же значительно реже владеют недвижимостью. Если, напомним, в среднем по стране 62% пар с детьми владеют той площадью, на которой они проживают, то в Берлине этот показатель составляет всего 25%.

Впрочем, подобные показатели во многих странах достаточно характерны для столичных или особо крупных городов. Особенность Германии с ее исторически сложившейся ярко выраженной федеративной структурой состоит в том, что наиболее комфортные условия для жизни часто встречаются не столько в крупнейших, сколько в средних и даже малых городах, что подтверждают новейшие исследования.

Некоторые районы города Галле являются социально неблагополучными Фото: Hans Pfeifer/DW

Но вернемся к размерам жилплощади. Наибольшая доля маленьких квартир зафиксирована в восточногерманском промышленном городе Галле с населением в 240 тысяч человек (земля Саксония-Анхальт), где со времен ГДР еще осталось большое количество типично социалистических многоэтажных панельных домов. Здесь каждая пятая семья, 21%, имеет для жизни лишь от 40 до 59 кв. м.

В то же время самой низкой доля семей с особо маленькими квартирами оказалась в Цвайбрюккене в западногерманской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В этом городе с 34 тысячами жителей, кстати, один из самых высоких во всей ФРГ показателей семей с детьми, проживающих на собственной жилплощади: 64%. Еще выше он в целом в соседней федеральной земле Саар. В этом, далеко не самом богатом немецком регионе, расположенном на границе с Францией, данный показатель составляет 74%.

Миллионы пожилых людей живут в одиночку

Перепись населения наглядно подтвердила и такой связанный с демографическими изменениями тренд, как увеличение доли квартир, в которых в одиночку проживают пожилые люди старше 65 лет. В 2011 году таких домашних хозяйств было в Германии 12,5% (4,7 млн), в 2022 году уже 15,1% (6,1 млн). Иными словами: в сегодняшней ФРГ примерно шесть миллионов пенсионеров в одиночку проживают в квартире или доме (при общем населении в 82,7 млн человек и 43,1 млн квартир/индивидуальных домов).

Шесть миллионов немецких пенсионеров живут в одиночку Фото: Funke Foto Services/IMAGO IMAGES

На востоке Германии доля таких домохозяйств опять-таки выше, чем в среднем по стране: в федеральных землях Саксония-Анхальт, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония и Тюрингия она достигает 17%. В экономически особо успешных западногерманских землях Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен она составляет 14%.

Подведем итоги: стереотип о немцах как арендаторах жилья, а не домовладельцах, все больше устаревает; представление о весьма больших квартирах в Германии соответствует действительности; отставание восточных земель от западных по ряду параметров налицо, но оно сокращается, хотя и не очень быстро; по размерам жилья и структуре собственности столица ФРГ Берлин сильно уступает средним показателям по стране; в миллионах квартир проживают в одиночку пожилые люди, причем на востоке страны доля таких домохозяйств особенно велика.