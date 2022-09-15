Хабек: Украине нужно для восстановления 350 млрд евро

По словам вице-канцлера ФРГ, сумму в 350 млрд евро ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Хабек призвал создать фонд, чтобы усилить эффективность частных инвестиций для Украины.

Для восстановления Украины, по всей видимости, потребуется около 350 млрд евро, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), который одновременно занимает в правительстве страны должность министра экономики. "Это гигантская сумма", - признал Хабек на полях конференции министров экономики стран "большой семерки" в Бранденбурге в четверг, 15 сентября.

Вице-канцлер пояснил, что эту сумму ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая участвует в конференции G7 в качестве гостя. По мнению Роберта Хабека, чтобы собрать такую сумму, необходимо создать фонд для усиления эффективности частных инвестиций. Хабек отметил, что немецкие фирмы могут уже сейчас инвестировать в Украину - на случай потерь или разрушения инфраструктурных объектов действуют соответствующие гарантии.

Со своей стороны Юлия Свириденко сообщила, что Украина за последние полгода уже получила от мирового сообщества помощь в размере 19 млрд евро для сохранения ликвидности.

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