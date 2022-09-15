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Разрушенный дом под ХарьковомФото: Viktoriia Yakymenko/REUTERS
ПолитикаГермания

Хабек: Украине нужно для восстановления 350 млрд евро

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

По словам вице-канцлера ФРГ, сумму в 350 млрд евро ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Хабек призвал создать фонд, чтобы усилить эффективность частных инвестиций для Украины.

https://www.dw.com/ru/vicekancler-frg-dla-vosstanovlenia-ukrainy-neobhodimy-350-mlrd-evro/a-63128900

Для восстановления Украины, по всей видимости, потребуется около 350 млрд евро, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), который одновременно занимает в правительстве страны должность министра экономики. "Это гигантская сумма", - признал Хабек на полях конференции министров экономики стран "большой семерки" в Бранденбурге в четверг, 15 сентября.

Вице-канцлер пояснил, что эту сумму ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая участвует в конференции G7 в качестве гостя. По мнению Роберта Хабека, чтобы собрать такую сумму, необходимо создать фонд для усиления эффективности частных инвестиций. Хабек отметил, что немецкие фирмы могут уже сейчас инвестировать в Украину - на случай потерь или разрушения инфраструктурных объектов действуют соответствующие гарантии.

Со своей стороны Юлия Свириденко сообщила, что Украина за последние полгода уже получила от мирового сообщества помощь в размере 19 млрд евро для сохранения ликвидности.

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