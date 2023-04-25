Экспорт из Украины: в Евросоюзе близки к компромиссу

Совет ЕС по сельскому хозяйству обсуждал, что делать с экспортом из Украины и со странами, которые его запретили из-за проблем на своем рынке. Члены ЕС близки к соглашению о продолжении транзита, говорят в Брюсселе.
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Искажение сельскохозяйственного рынка Евросоюза, спровоцированное войной России в Украине, было главной темой совета министров сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге во вторник, 25 апреля. Министры не приняли конкретного соглашения по экспорту из Украины, но "максимально приблизились" к позитивному решению. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам совета. По его словам, все указывает на то, что предложение Еврокомиссии будет принято.
Три меры Еврокомисии
Оно включает три меры. Первая: временный запрет до 5 июня экспорта пяти продуктов из Украины: кукурузы, пшеницы, семян рапса, а также семян и масла подсолнечника. Войцеховский не исключил, что временный запрет будет продлен до конца года, чего добивается, к примеру, Словакия. При этом транзит украинской продукции будет продолжаться, и Еврокомиссия готова ему способствовать.
Вторая мера: 100 млн евро компенсации пяти странам, на рынки которых больше всего повлиял экспорт украинских агропродуктов, - Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Это будет уже второй транш помощи из сельскохозяйственного фонда ЕС. Первый составил 56 млн евро и был предоставлен трем странам - Польше, Болгарии и Румынии.
Третья мера: расследование ситуации на внутреннем рынке в отношении других продуктов из Украины, в частности тех, на экспорт которых некоторые страны тоже просили наложить временный запрет. Всего их восемь, в том числе мясо птицы, яйца, мед и сахар, однако они составляют от 10 до 20 процентов от всего украинского экспорта, поэтому в их отношении экстренные меры не нужны. Войцеховский указал, что на Совете ЕС было представлено много различных позиций по разным аспектам ситуации.
Ряд стран - против ограничений на импорт
Некоторые участники встречи выступили против ограничительных мер. Так, Финляндия понимает озабоченность соседних с Украиной стран, но считает, что ограничения на импорт - неверное решение, заявил министр сельского хозяйства этой страны Антти Курвинен. "Хуже всего то, что эти запреты на ввоз продуктов из Украины подкрепляют нарратив России, - указал он. - Нерационально с одной стороны оказывать масштабную поддержку Украине, а с другой - блокировать экспорт оттуда и экономические возможности для Киева". Курвинен подчеркнул, что должны быть другие способы, например, улучшить работу "линий солидарности", доставлять продукцию в порты ЕС, а также задействовать инструменты, которые есть в распоряжении Евросоюза, чтобы помочь соседним с Украиной странам.
Подобного мнения придерживается и латвийский министр Дидзис Шмитс. "Существуют другие способы решить проблему на внутреннем рынке, кроме как закрывать границы, - сказал он. - У нас есть сельскохозяйственный фонд, который можно задействовать, можно выработать политику транзита украинской продукции в третьи страны, но нельзя закрывать границы в такой ситуации, ведь война продолжается, а украинцы испытывают трудности с экспортом своей продукции".
Первопричина проблем фермеров - война России в Украине
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский участвовал в дискуссии по видеосвязи. "Проблемы фермеров в европейских странах - это не вина украинских фермеров. И первопричина такой ситуации на европейском рынке - не в цене украинского зерна, а в войне, которую развязала Россия против Украины", - цитирует его пресс-служба министерства агрополитики Украины. Сольский подчеркнул, что украинские товары полезны для европейского рынка. "В частности, украинский импорт в Польшу принес немало выгод не только Украине, но и самой Польше", - сказано в сообщении министерства. По его данным, экспорт мяса и молочных продуктов из Польши за 2022 год вырос на 37%, а зерновых и продуктов их переработки - на 40%. "Зерно из Украины усилило конкурентоспособность польских производителей. Так что бизнес соседней страны рос, используя и украинское сырье в том числе", - указал министр. Кроме того, по его словам, на украинском зерне заработали трейдеры, перевозчики, порты.
Сольский также обратил внимание коллег из ЕС на тот факт, что украинское зерно не стало ключевой причиной ценообразования на рынке: в последние два месяца котировки падают из-за прогнозов роста урожая в Бразилии.
Украина страдает от последствий российской агрессии, и именно это должно быть отправной точкой при выборе мер Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства председательствующей в Совете ЕС Швеции Петер Куллгрен на пресс-конференции. Он также отметил, что необходимо сообща реагировать на трудности, вызванные войной, и проявлять солидарность с Украиной. Того же мнения придерживаются и другие страны. Так, ирландский министр Чарли Макконалог сказал, что важно найти общеевропейский подход к решению проблемы. "Мы не поддерживаем решения, не включающие в себя единого европейского подхода", - заявила и хорватский министр Мария Вучкович.
Страны предлагают долгосрочные решения
Министр одной из пяти соседних с Украиной стран, добивающихся ограничений, - Словакии - сообщил, что его страна просит найти и долгосрочное решение этой проблемы. "Еврокомиссия должна разработать совершенно новый инструмент - вместе с Всемирной продовольственной программой, чтобы можно было приобретать украинскую продукцию прямо в Украине и исключить возможность для разных контрабандистов, - сказал Самуэл Влчан. - И эти зерновые, уже принадлежащие программе, должны перевозиться в те страны, которые традиционно являлись рынками для Украины, как Египет, например, и другие страны Северной Африки и Азии".
Словацкий министр полагает, что совместное финансирование транспортных расходов ООН и ЕС могло бы помочь в долгосрочной перспективе, "так как даже если война закончится через два-три месяца, Украина уже потеряла свои рынки и необходимо думать, как помочь ей в будущем продавать свою сельхозпродукцию, ведь сельхозрынок Евросоюза более чем насыщен".
Что ЕС может сделать, так это помочь Украине свободно поставлять продукты и материалы в третьи страны, а если уже они остаются в Евросоюзе, то поддерживать те страны, которые это коснулось, считает министр сельского хозяйства Латвии Шмитс. "Если мы откроем фонд помощи странам ЕС, то нужно одинаково относиться ко всем, - полагает он. - Эта проблема коснулась не только граничащих с Украиной стран, но и Латвии - речь не о зерновых, как в Польше, но о мясе птицы и яйцах".
Между тем Еврокомиссия продолжает переговоры с пятью странами, большинство которых ввели односторонние запреты на ввоз украинских сельхозпродуктов. Как сообщил Войцеховский, Брюссель предоставил всем странам-членам ЕС информацию о влиянии сельскохозяйственного импорта на рыночную ситуацию, что должно продемонстрировать необходимость поддержать предложение Еврокомиссии.