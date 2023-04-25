Экспорт из Украины: в Евросоюзе близки к компромиссу

Совет ЕС по сельскому хозяйству обсуждал, что делать с экспортом из Украины и со странами, которые его запретили из-за проблем на своем рынке. Члены ЕС близки к соглашению о продолжении транзита, говорят в Брюсселе.

Искажение сельскохозяйственного рынка Евросоюза, спровоцированное войной России в Украине, было главной темой совета министров сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге во вторник, 25 апреля. Министры не приняли конкретного соглашения по экспорту из Украины, но "максимально приблизились" к позитивному решению. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам совета. По его словам, все указывает на то, что предложение Еврокомиссии будет принято.

Три меры Еврокомисии

Оно включает три меры. Первая: временный запрет до 5 июня экспорта пяти продуктов из Украины: кукурузы, пшеницы, семян рапса, а также семян и масла подсолнечника. Войцеховский не исключил, что временный запрет будет продлен до конца года, чего добивается, к примеру, Словакия. При этом транзит украинской продукции будет продолжаться, и Еврокомиссия готова ему способствовать.

Вторая мера: 100 млн евро компенсации пяти странам, на рынки которых больше всего повлиял экспорт украинских агропродуктов, - Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Это будет уже второй транш помощи из сельскохозяйственного фонда ЕС. Первый составил 56 млн евро и был предоставлен трем странам - Польше, Болгарии и Румынии.

Украинское зерно в румынском порту Констанца, май 2022 года Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Третья мера: расследование ситуации на внутреннем рынке в отношении других продуктов из Украины, в частности тех, на экспорт которых некоторые страны тоже просили наложить временный запрет. Всего их восемь, в том числе мясо птицы, яйца, мед и сахар, однако они составляют от 10 до 20 процентов от всего украинского экспорта, поэтому в их отношении экстренные меры не нужны. Войцеховский указал, что на Совете ЕС было представлено много различных позиций по разным аспектам ситуации.

Ряд стран - против ограничений на импорт

Некоторые участники встречи выступили против ограничительных мер. Так, Финляндия понимает озабоченность соседних с Украиной стран, но считает, что ограничения на импорт - неверное решение, заявил министр сельского хозяйства этой страны Антти Курвинен. "Хуже всего то, что эти запреты на ввоз продуктов из Украины подкрепляют нарратив России, - указал он. - Нерационально с одной стороны оказывать масштабную поддержку Украине, а с другой - блокировать экспорт оттуда и экономические возможности для Киева". Курвинен подчеркнул, что должны быть другие способы, например, улучшить работу "линий солидарности", доставлять продукцию в порты ЕС, а также задействовать инструменты, которые есть в распоряжении Евросоюза, чтобы помочь соседним с Украиной странам.

Подобного мнения придерживается и латвийский министр Дидзис Шмитс. "Существуют другие способы решить проблему на внутреннем рынке, кроме как закрывать границы, - сказал он. - У нас есть сельскохозяйственный фонд, который можно задействовать, можно выработать политику транзита украинской продукции в третьи страны, но нельзя закрывать границы в такой ситуации, ведь война продолжается, а украинцы испытывают трудности с экспортом своей продукции".

Первопричина проблем фермеров - война России в Украине

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский участвовал в дискуссии по видеосвязи. "Проблемы фермеров в европейских странах - это не вина украинских фермеров. И первопричина такой ситуации на европейском рынке - не в цене украинского зерна, а в войне, которую развязала Россия против Украины", - цитирует его пресс-служба министерства агрополитики Украины. Сольский подчеркнул, что украинские товары полезны для европейского рынка. "В частности, украинский импорт в Польшу принес немало выгод не только Украине, но и самой Польше", - сказано в сообщении министерства. По его данным, экспорт мяса и молочных продуктов из Польши за 2022 год вырос на 37%, а зерновых и продуктов их переработки - на 40%. "Зерно из Украины усилило конкурентоспособность польских производителей. Так что бизнес соседней страны рос, используя и украинское сырье в том числе", - указал министр. Кроме того, по его словам, на украинском зерне заработали трейдеры, перевозчики, порты.

Фрагмент ракеты в поле в Харьковской области, июль 2022 года Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Сольский также обратил внимание коллег из ЕС на тот факт, что украинское зерно не стало ключевой причиной ценообразования на рынке: в последние два месяца котировки падают из-за прогнозов роста урожая в Бразилии.

Украина страдает от последствий российской агрессии, и именно это должно быть отправной точкой при выборе мер Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства председательствующей в Совете ЕС Швеции Петер Куллгрен на пресс-конференции. Он также отметил, что необходимо сообща реагировать на трудности, вызванные войной, и проявлять солидарность с Украиной. Того же мнения придерживаются и другие страны. Так, ирландский министр Чарли Макконалог сказал, что важно найти общеевропейский подход к решению проблемы. "Мы не поддерживаем решения, не включающие в себя единого европейского подхода", - заявила и хорватский министр Мария Вучкович.

Страны предлагают долгосрочные решения

Министр одной из пяти соседних с Украиной стран, добивающихся ограничений, - Словакии - сообщил, что его страна просит найти и долгосрочное решение этой проблемы. "Еврокомиссия должна разработать совершенно новый инструмент - вместе с Всемирной продовольственной программой, чтобы можно было приобретать украинскую продукцию прямо в Украине и исключить возможность для разных контрабандистов, - сказал Самуэл Влчан. - И эти зерновые, уже принадлежащие программе, должны перевозиться в те страны, которые традиционно являлись рынками для Украины, как Египет, например, и другие страны Северной Африки и Азии".

Словацкий министр полагает, что совместное финансирование транспортных расходов ООН и ЕС могло бы помочь в долгосрочной перспективе, "так как даже если война закончится через два-три месяца, Украина уже потеряла свои рынки и необходимо думать, как помочь ей в будущем продавать свою сельхозпродукцию, ведь сельхозрынок Евросоюза более чем насыщен".

Что ЕС может сделать, так это помочь Украине свободно поставлять продукты и материалы в третьи страны, а если уже они остаются в Евросоюзе, то поддерживать те страны, которые это коснулось, считает министр сельского хозяйства Латвии Шмитс. "Если мы откроем фонд помощи странам ЕС, то нужно одинаково относиться ко всем, - полагает он. - Эта проблема коснулась не только граничащих с Украиной стран, но и Латвии - речь не о зерновых, как в Польше, но о мясе птицы и яйцах".

Между тем Еврокомиссия продолжает переговоры с пятью странами, большинство которых ввели односторонние запреты на ввоз украинских сельхозпродуктов. Как сообщил Войцеховский, Брюссель предоставил всем странам-членам ЕС информацию о влиянии сельскохозяйственного импорта на рыночную ситуацию, что должно продемонстрировать необходимость поддержать предложение Еврокомиссии.

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