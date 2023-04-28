  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Кукурузные зерна
КукурузаФото: Olena Mykhaylova/Zoonar/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

В ЕС нашли компромисс по импорту сельхозпродукции из Украины

Павел Мыльников
1 ч. назад

Брюссель и 5 стран Восточной Европы договорились о мерах, ограничивающих импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и поддерживающих местных фермеров, заявил замглавы Еврокомиссии Домбровскис.

https://p.dw.com/p/4QhXr

Европейская комиссия достигла с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией компромиссного решения в вопросе импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил в пятницу, 28 апреля.

Так, в отношении украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника будут введены "исключительные защитные меры", заявил Домбровскис. Он не объяснил их суть, однако собеседники издания Politico из числа дипломатов Евросоюза уточнили, что речь идет о запрете на ввоз этих продуктов на территорию пяти государств ЕС. Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро на поддержку пострадавших фермеров в пяти странах-членах сообщества.

Отмена односторонних ограничений

В то же время София, Будапешт, Варшава и Братислава отменят введенные ими односторонние эмбарго на импорт сельхозпродукции из Украины. Румыния не устанавливала подобные ограничения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала компромисс. Сделка сохранит как экспортные возможности Украины, что позволит ей продолжать кормить мир, так и средства европейских фермеров к существованию, подчеркнула фон дер Ляйен.

Приток украинского зерна на рынки соседних стран

В июне 2022 года Евросоюз отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Польша и другие страны Восточной Европы предложили помощь в транзите украинского зерна на рынки третьих стран. Но из-за проблем с логистикой зерно накапливалось в граничащих с Украиной странах, что привело к снижению цен на местных рынках и недовольству фермеров в этих государствах.

Смотрите также:

Логистический хаос и украинская пшеница

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Разгрузка зерна в Эфиопии

Что дало и чего ждать от соглашения о поставках зерна из Украины

Что дало и чего ждать от соглашения о поставках зерна из Украины

Срок соглашения о поставках украинского зерна на мировой рынок истекает. Об условиях его продления идут споры. От того, будет ли сделка продлена, зависят вопросы обеспечения продовольствием беднейших стран мира.
Конфликты17 марта 2023 г.
external

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Порт Джурджулешты на юге Молдовы находится в всего в нескольких сотнях километров от линии фронта в Украине. И это важный перевалочный пункт вблизи зоны боевых действий.
Экономика и бизнес1 ноября 2022 г.02:39 мин.
external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенная девятиэтажка в Умани

Десятки погибших в Умани и другие события 429-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Конфликты8 ч. назад11 фото
Карикатура - медведь забрался на самое высокое дерево с надписью VPN и смотрит вдаль

VPN в России: что делать, когда вокруг цензура

VPN в России: что делать, когда вокруг цензура

Свобода слова9 ч. назад
Концерт в Перми в поддержку "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины

Уехавший в ФРГ мундеп из Перми: "Диктаторы не убивают лично"

Уехавший в ФРГ мундеп из Перми: "Диктаторы не убивают лично"

Конфликты21 ч. назад
Российские военные выстроились буквой Z в Кемерово

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Общество22 ч. назад
Софья Сапега

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

Конфликты8 ч. назад
Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 года

Бабарико в больнице: что известно

Бабарико в больнице: что известно

Правосудие и закон15 ч. назад
На главную страницу