На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 3 июля (время московское).

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонном разговоре заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины. "Федеральный канцлер заявил о непрерывной и нерушимой солидарности с Украиной на фоне продолжающейся российской агрессии", - сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Шольц и Зеленский обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине. По словам Шольца, Германия в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами продолжит оказывать Украине военную помощь. Зеленский в свою очередь поблагодарил главу правительства ФРГ за военную поддержку Украины, особенно за укрепление украинской ПВО и артиллерии.

По словам Хебештрайта, Шольц и Зеленский призвали продлить зерновую сделку под эгидой ООН, срок действия которой истекает 17 июля. Россия неоднократно грозила сорвать продление этого соглашения.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий на Бахмутском направлении. "Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами", - сообщил он "Украинской правде" . По его словам, обстановка в данном районе "меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки".

++18.40++

В Киеве еще не принято решение о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии для телеканала "Суспільне" . "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - заявил он. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква указал, что Зеленский приедет на саммит НАТО только если Украина получит там четкую перспективу членства.

Маляр: Каждые 70 минут поражаются приоритетные российские цели

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По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, на прошлой неделе украинские силы в среднем каждые 70 минут уничтожали "враждебные цели высокой приоритетности". В числе прочего, за семь дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 зенитно-ракетных комплекса, 19 складов боеприпасов и 7 командных пунктов, написала она в Telegram . "Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", - добавила Маляр.

++18.00++

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за последнюю неделю записал аудиообращение. В опубликованном близким к ЧВК Telegram-каналом Grey Zone заявлении он указал, что поднятый им мятеж имел своей целью "борьбу с предателями" и мобилизацию российского общества. "Думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте ", - заявил он. Когда именно было записано обращение, а также где находится сейчас Пригожин, не сообщается. Предыдущее заявление Пригожина было опубликовано 26 июня.

ЗАЭС вновь подключили к резервной линии электропередач

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Впервые за последние четыре месяца Запорожскую АЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ситуация с электроснабжением на ЗАЭС остается чрезвычайно неустойчивой на фоне продолжающихся военных действий, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Электроснабжение по единственной оставшейся линии электропередачи напряжением 330 кВ было прервано 1 марта и было восстановлено 1 июля, указывается далее. Повторное подключение линии электропередач имеет большое значение, поскольку ЗАЭС в течение последних месяцев полагалась лишь на единую магистральную линию напряжением 750 кВ для подачи электричества, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций, обеспечивающих ядерную безопасность, отметили в МАГАТЭ. Один из блоков ЗАЭС остается в состоянии горячего останова, остальные - в состоянии холодного останова.

++17.15++

На востоке Украины погиб воевавший против этой страны командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал командира чеченского подразделения Апты Алаудинова, а также на заявление российского военного блогера Дмитрия Кулько. Среди прочего, Кулько указал, что Писаренко много лет служил в ставропольском ОМОНе, а после начала полномасштабной войны против Украины ушел на фронт добровольцем.

++17.03++

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала встретились на Ровенской АЭС с главой НАЭК НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором РАЭС Павлом Ковтонюком. Они "проработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции", заявил Генштаб ВСУ . "Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", - указывается далее. 1 июля на Ровенской АЭС прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось усиление Северного направления и охрана РАЭС.

++16.45++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал он в Telegram . Кроме того, Гладков заявил об "обстреле ВСУ" села Кукуевка Валуйского городского округа. "Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в 2 частных домовладениях, также поврежден один автомобиль", - указал он.

++16.34++

В случае резкого ухудшения ситуации в оккупированных Россией областях Украины не будут проводиться "выборы". Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть, то, что потребовалось, все это сделано. Но тем не менее поскольку ситуация действительно непростая, все может быть", - цитируются ее слова на сайте Кремля . По словам Памфиловой, если возникнет "серьезная опасность жизни и здоровью жителей", то "голосование" будет отложено. Россия планирует провести "выборы" в аннексированных регионах Украины 10 сентября.

Украина экспортировала за год 49 млн тонн зерна

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За прошедшие 12 месяцев - с июля 2022 года по июнь 2023-го - Украина экспортировала 48,996 млн тонн зерна, что на 1,3%, (на 0,641 млн тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия в Киеве. Среди прочего, объемы экспорта пшеницы за 12 месяцев составили 16,836 млн тонн (на 10 процентов меньше, чем годом ранее), ячменя - 2,7 млн тонн (в 2,1 раза меньше), кукурузы - 29,128 млн тонн (на 24,4 процента больше). В начале августа 2022 года начало работать "зерновое соглашение", в рамках которого украинское продовольствие вывозится морским путем из трех черноморских портов.

++15.50++

Сумская ОВА сообщила о последствиях российского удара по Сумам 3 июля. "По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру г. Сумы Сумской области. В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома", - указывается в размещенном в Facebook заявлении. По предварительной информации, в результате погиб один человек, ранены еще 16.

++15.25++

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны России растянулась на более чем 13 км, пишет "Радио "Свобода" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты". Как отмечает "Коммерсант", причиной является наплыв российских туристов в аннексированный Россией Крым и ужесточенный порядок досмотра, который был введен после взрыва на мосту. По данным газеты, все въезжающие на мост автомобили проходят досмотр. Оперативный штаб Краснодарского края попросил "при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок". "Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - указывается в Telegram .

++15.05++

В результате артиллерийского обстрела Брянской области со стороны Украины загорелись два жилых дома в поселке Белая Березка Трубчевского района, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы, написал он в Telegram .

Писториус планирует в ближайшие дни договориться с Польшей о ремонтном центре для Leopard

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) намерен завершить в ближайшие 10 дней переговоры об открытии в Польше ремонтного центра для немецких танков Leopard 2, поврежденных в ходе военных действий в Украине. Выступая с заявлением после переговоров с польским коллегой Мариушем Бащаком в городе Замосць неподалеку от границы с Украиной, Писториус не ответил на просьбу Варшавы о продлении дислокации в этом городе трех комплексов ПВО Patriot, которые были размещены там сроком на шесть месяцев в январе. Для обслуживания этих систем на восток Польши направлены около 320 солдат бундесвера. Ранее сообщалось, что Германия и Польша до сих пор не могут прийти к соглашению об открытии ремонтного центра для немецких танков, который должен был начать работу еще в конце мая. О его будущем открытии Писториус заявил в конце, оценив затраты на его строительство в 150 миллионов евро, но до сих пор не существует даже одобренного всеми сторонами плана будущего центра, пишет Der Spiegel. Открытие центра крайне важно для успеха украинского контрнаступления - несколько танков Leopard были повреждены в ходе боев и требуют ремонта.

++14.25++

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о завершении оценки ущерба, нанесенного мирным жителям региона за время действия режима контртеррористической операции, который был введен во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу", - написал он в Telegram . Кроме того, по словам Гусева, пострадали четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Им был нанесен "легкий вред здоровью", пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей, добавил Гусев.

Зеленский заявил о тяжелой неделе и успехах на фронте

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Для Вооруженных сил Украины прошедшая неделя на фронте была тяжелой, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Но у нас есть успехи. Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Благодарю всех, кто защищает Украину, всех, кто ведет эту войну к украинской победе", - написал он в Telegram . Ранее замминистра Украины Анна Маляр сообщила об освобождении на востоке и юге Украины 37 кв. км за неделю.

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

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