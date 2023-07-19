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РФ объявила фактическую блокаду черноморских портов Украины

Сергей Гуща
19 мин. назад

С 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, заявило Минобороны РФ.

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Порт Одессы
Порт ОдессыФото: Yulii Zozulia/Ukrinform/abaca/picture alliance

Россия фактически объявила блокаду черноморского побережья Украины с 20 июля. Все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов - "считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", заявило в среду, 19 июля, министерство обороны РФ.

Оно обосновало блокаду портов соседней страны выходом Москвы из "зерновой сделки" (в тексте это событие названо "прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора").

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства и что "предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке".

"Зерновая сделка" просуществовала год

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Ее положения остаются невыполненными, считают в Москве. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки еще на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

17 июля Москва объявила о прекращении "зерновой сделки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение тем, что часть черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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