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Кремль предостерег Украину от экспорта зерна по Черному морю

Сергей Гуща
1 ч. назад

Россия объявила северо-западную часть Черного моря "временно опасным районом" и заявила о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле. Для торговых судов в этой зоне больше нет гарантий безопасности.

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Сухогруз в Черном море
Фото: Str/NurPhoto/picture alliance

Россия после выхода из "зерновой сделки" предостерегла Украину от продолжения экспорта зерна из черноморских портов. При попытке реализовать соглашение без участия России "возникают определенные риски", поскольку отсутствуют "соответствующие гарантии безопасности", заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во вторник, 18 июля. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию и ООН продолжить работу в рамках "зерновой сделки" без участия России.

По словам Пескова, движение грузовых судов проходит в зоне, которая "непосредственно приближена к району боевых действий", и "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться". Российский чиновник также утверждает, что Киев использует эту зону "в боевых целях".

Одновременно Песков заявил о готовности России "безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны" и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться на форуме Россия - Африка, намеченном на 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой по должности Хаканом Фиданом сообщил о "восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивании морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле".

Российский обстрел Одессы и Николаева

В ночь на 18 июля российские войска нанесли по украинским портовым городам Одессе и Николаеву удар ракетами и беспилотниками. Минобороны РФ назвало это возмездием за взрывы на Крымском мосту. По данным украинского оперативного командования "Юг", в Одессе от обломков сбитых ракет и взрывных волн были повреждены портовые сооружения и ряд жилых домов. В Николаеве, по данным губернатора области Виталия Кима, было атаковано промышленное предприятие.

Смотрите также:

Взрыв на Крымском мосту и разрыв зерновой сделки

 

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