Reuters: Израиль нанес ракетные удары рядом с российской военной базой в Сирии

Израильские войска в воскресенье, 14 августа, нанесли серию ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской разведке и армии. Несколько ударов пришлись по иранской военной базе, радарной станции и посту ПВО рядом с портом Тартус - главной базой российского ВМФ в Сирии.
Другие израильские удары были нанесены по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболлах". Сирийская армия заявила о троих погибших и троих раненых военнослужащих в результате израильских ударов.
За последние несколько лет Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, которые считал связанными с Ираном. Однако до сих пор израильтяне избегали нанесения ударов вблизи основных российских военных баз в Сирии, отмечает агентство.
РФ контрабандой вывезла оружие из Сирии для войны в Украине
11 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия в обход санкций вывезла из Сирии оружие и технику для войны в Украине. Для этого было использовано торговое судно Sparta II. принадлежащее подконтрольной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика" и находящееся под санкциями США. Судно вышло из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, при этом Турция не стала проверять его груз - хотя проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы запрещен.
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От "весны" до войны
В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Стороны конфликта
После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".
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"Халифат" террористов
В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Культурное наследие как цель террористов
Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Миграционный кризис
По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Международная коалиция против ИГ
В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Исламская антитеррористическая коалиция
В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Участие России
С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Мирные переговоры
14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Применение химического оружия
Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Договоренность о зонах безопасности
С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Год радикальных перемен в Сирии
2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Разгром ИГ, но еще не окончательная победа
В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
"Тройка" в Сочи
В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Новое применение химоружия в Думе
По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор.
Автор: Илья Коваль