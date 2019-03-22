Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку Израиля в небе в окрестностях Дамаска. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство SANA.

Источник агентства в военных кругах уточнил, что удар был нанесен в 22.35 по местному времени (23.35 мск) со стороны оккупированных Голанских высот по целям близ сирийской столицы.

По данным SANA, большинство ракет было сбито, тем не менее, есть материальные потери.

Сотни авиарейдов ВВС Израиля

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС провели уже сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных им проиранских формирований. Такими действиями Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.

Новый виток эскалации на сирийско-израильской границе начался после того, как в результате израильского ракетного обстрела предместий Дамаска в июле 2020 года был убит один из командиров ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которая в гражданской войне в Сирии воюет на стороне правительственной армии, передавало агентство Reuters. Опасаясь мести со стороны движения "Хезболлах", Израиль минувшим летом перебросил к сирийской границе дополнительные войсковые подразделения.

Многолетний спор вокруг Голанских высот

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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