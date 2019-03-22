Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку Израиля в небе в окрестностях Дамаска. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство SANA.
Источник агентства в военных кругах уточнил, что удар был нанесен в 22.35 по местному времени (23.35 мск) со стороны оккупированных Голанских высот по целям близ сирийской столицы.
По данным SANA, большинство ракет было сбито, тем не менее, есть материальные потери.
Сотни авиарейдов ВВС Израиля
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС провели уже сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных им проиранских формирований. Такими действиями Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.
Новый виток эскалации на сирийско-израильской границе начался после того, как в результате израильского ракетного обстрела предместий Дамаска в июле 2020 года был убит один из командиров ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которая в гражданской войне в Сирии воюет на стороне правительственной армии, передавало агентство Reuters. Опасаясь мести со стороны движения "Хезболлах", Израиль минувшим летом перебросил к сирийской границе дополнительные войсковые подразделения.
Многолетний спор вокруг Голанских высот
Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Смотрите также:
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.
-
Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте
"Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.
Автор: Павел Лось