 Южная Осетия намерена присоединиться к России | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2022

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Европа

Южная Осетия намерена присоединиться к России

В Южной Осетии после 10 апреля хотят устроить референдум о присоединении к России. В Абхазии уже заявили, что не пойдут на подобный шаг.

Глава непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и президент РФ Владимир Путин в Москве, 2018 год

Глава непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и президент РФ Владимир Путин в Москве, 2018 год

Южная Осетия собирается в ближайшее время предпринять "юридические шаги" по вхождению в состав России. Такое заявление сделал в среду, 30 марта, глава непризнанной республики Анатолий Бибилов.

"Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа - объединение в рамках одного государства. Это государство - Российская Федерация (…) Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", - говорится в его обращении.

Позже пресс-секретарь Бибилова уточнил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после выборов главы непризнанной республики, которые должны пройти 10 апреля.

Абхазия не планирует референдум о присоединении к РФ

Между тем руководство Абхазии подчеркнуло, что аналогичных планов у республики нет. "Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - цитирует агентство "Интерфакс" сделанное в этой связи 30 марта заявление спикера абхазского парламента Валерия Кварчии. "Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", - подчеркнул политик. 

26 августа 2008 года, вскоре после так называемой "пятидневной войны" в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

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