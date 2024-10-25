Эрдоган передал РФ документы о продолжении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне документ о возможности продолжения "зерновой сделки", сообщил президент России Владимир Путин в интервью программе "60 минут", опубликованном в пятницу, 25 октября.

"Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вчера, в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", - сказал Путин.

"Проект документа относительно возможного обсуждения повторения такой попытки в перспективе был передан турецкой стороной. Сейчас этот документ изучается нашими соответствующими ведомствами, специалистами. Президенту будут докладываться позиции на этот счет", - уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На прямой вопрос о возможности возобновления черноморской зерновой инициативы, Песков заявил, что "предыдущий опыт не был настолько успешным" и с точки зрения Москвы сделка "не получилась".

Выход России из "зерновой сделки"

После вторжения России в Украину и оккупации РФ украинских портов в Азовском море и блокировке портов в Черном море, Украина лишилась путей морского экспорта сельхозпродукции, что сказалось на мировых ценах на нее. 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между Россией и Украиной, целью которого стало прекращение блокады украинских портов и открытие коридора для вывоза зерна. Экспорт шел из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Параллельно был подписан меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, в котором говорилось, что Секретариат ООН будет "продолжать усилия по содействию обеспечения транспарентных и беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства (в том числе аммиак), поступающих из Российской Федерации, на мировые рынки".

"Зерновая сделка" между Россией, Украиной и Турцией не просуществовала и полного года. 17 июля, за несколько часов до официального истечения договоренностей Кремль заявил о ее прекращении. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня... К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - сказал тогда Песков.