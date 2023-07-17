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Бербок: Путин должен перестать использовать голод как оружие

Сергей Гуща
2 ч. назад

Аналена Бербок подчеркнула, что западные санкции против России с самого начала не коснулись торговли продовольствием и медикаментами. Она поблагодарила ООН и Турцию за усилия в сохранении зерновой сделки.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена БербокФото: Henry Nicholls/WPA Pool/Getty Images

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала президента России Владимира Путина незамедлительно возобновить действие "зерновой сделки". Путин должен прекратить "использовать голод в мире как оружие в нынешней захватнической войне - как ради достижения мира в Украине, так и ради мира во всем мире", заявила Бербок в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник, 7 июля. Действия Путина демонстрируют, что президент РФ "не считается с положением самых слабых людей в мире", сказала немецкий политик.

Бербок поблагодарила ООН и Турцию, которые, несмотря на многократные перерывы, стараются сохранить зерновое соглашениеработающим. Указывая на действия Кремля, глава МИД Германии отметила важность того, что Евросоюз не рассчитывал на согласие Путина, а позаботился о том, чтобы зерно можно было вывозить из Украины наземным путем. "Мы должны и дальше работать в этом направлении, чтобы иметь вторую возможность транспортировки (зерна. - Ред.)  через Европейский Союз в остальной мир", - заявила она.

Анналена Бербок подчеркнула, что западные санкции против России с самого начала не коснулись торговли продовольствием и медикаментами. "То, что российский президент снова и снова черное называет белым и использует зерно как оружие, четко показывает, с какой жестокостью он ведет войну", - заявила министр иностранных дел Германии. 

Россия объявила о выходе из "зерновой сделки"

Кремль 17 июля объявил о прекращении "зерновой сделки" между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Украине экспортировать зерно из подконтрольных ей черноморских портов. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, часть соглашения, касающаяся России, не выполнена до сих пор, поэтому его действие прекращается. Песков пообещал, что Москва незамедлительно вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

"Зерновая сделка" продлевалась трижды

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней один год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, несмотря на санкции. Ее положения остаются невыполненными. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки еще на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

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