ФРГ призвала Россию продлить зерновую сделку

Германия призвала Россию продлить соглашение о вывозе зерна из черноморских портов Украины. Федеральное правительство "в очередной раз призывает РФ продлить зерновую сделку и не вести конфликт за счет самых бедных людей на планете", - заявила в понедельник, 17 июля, официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). Немецкие власти также выступают за то, чтобы соглашения о вывозе зерна и удобрений из Украины в будущем заключались на длительные сроки, а не продлевались каждый раз на несколько месяцев.

Российский президент Владимир Путин берет в заложники "беднейших людей в мире ради своей ужасной войны", заявил в свою очередь министр сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir). По его словам, было ожидаемо, что Путин расторгнет сделку, поэтому крайне важны сухопутные маршруты по железной и автомобильным дорогам для вывоза украинского зерна в европейские порты.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки

Кремль 17 июля объявил о прекращении зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Украине экспортировать зерно из подконтрольных ей черноморских портов. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, часть соглашения, касающаяся России, не выполнена до сих пор, поэтому его действие прекращается. Песков пообещал, что Москва незамедлительно вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

Эрдоган обсудит с Путиным продление соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы, сообщило в понедельник агентство "Анадолу". "Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать", - приводит агентство слова Эрдогана. Кроме того, турецкий президент сообщил, что главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров также обсудят по телефону черноморскую инициативу. По его словам, зерновая сделка "вошла в историю как пример успешной дипломатии".

Зерновая сделка просуществовала год

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа, российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки,несмотря на санкции. Ее положения остаются невыполненными. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки еще на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

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