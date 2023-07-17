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ФРГ призвала Россию продлить зерновую сделку

Сергей Гуща
54 мин. назад

Россия не должна вести конфликт за счет самых бедных людей на планете, заявила представитель правительства ФРГ. Президент Турции Эрдоган объявил о намерении обсудить с Путиным продление срока договоренности.

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Погрузка зерна в самосвал
Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Германия призвала Россию продлить соглашение о вывозе зерна из черноморских портов Украины. Федеральное правительство "в очередной раз призывает РФ продлить зерновую сделку и не вести конфликт за счет самых бедных людей на планете", - заявила в понедельник, 17 июля, официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). Немецкие власти также выступают за то, чтобы соглашения о вывозе зерна и удобрений из Украины в будущем заключались на длительные сроки, а не продлевались каждый раз на несколько месяцев.

Российский президент Владимир Путин берет в заложники "беднейших людей в мире ради своей ужасной войны", заявил в свою очередь министр сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir). По его словам, было ожидаемо, что Путин расторгнет сделку, поэтому крайне важны сухопутные маршруты по железной и автомобильным дорогам для вывоза украинского зерна в европейские порты.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки

Кремль 17 июля объявил о прекращении зерновой сделки  между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Украине экспортировать зерно из подконтрольных ей черноморских портов. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, часть соглашения, касающаяся России, не выполнена до сих пор, поэтому его действие прекращается. Песков пообещал, что Москва незамедлительно вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

Эрдоган обсудит с Путиным продление соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы, сообщило в понедельник агентство "Анадолу". "Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать", - приводит агентство слова Эрдогана. Кроме того, турецкий президент сообщил, что главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров также обсудят по телефону черноморскую инициативу. По его словам, зерновая сделка "вошла в историю как пример успешной дипломатии".

Зерновая сделка просуществовала год

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа, российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки,несмотря на санкции. Ее положения остаются невыполненными. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки еще на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

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