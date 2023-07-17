Срок действия соглашения истекает 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что Россия вернется к сделке, как только будут выполнены договоренности, касающиеся Москвы.

Россия объявила о прекращении "зерновой сделки" между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Украине экспортировать зерно из подконтрольных ей черноморских портов. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля.

Он пообещал, что Москва незамедлительно вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны сообщила, что "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки".

"Зерновая сделка"

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа, несмотря на санкции, на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений, ее положения остаются не выполненными. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки сроком на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

Подрыв Крымского моста

Дмитрий Песков также заявил, что взрыв на Крымском мосту, в результате которого в ночь на 17 июля, была повреждена одна из секций этого сооружения, не способен повлиять на "зерновую сделку". "Мы знаем причины, и мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер", - сказал он.

Смотрите также: