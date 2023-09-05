СМИ ФРГ - о провале переговоров в Сочи по "зерновой сделке"

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин не договорились о возобновлении "зерновой сделки". Как оценили СМИ Германии отказ Москвы реанимировать соглашение об экспорте украинского зерна - в обзоре DW.

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи в понедельник, 4 сентября, не привели к возобновлению "зерновой сделки", позволявшей экспортировать украинское зерно по Черному морю. Путин заявил, что Москва не будет рассматривать свой возврат к соблюдению соглашения, пока не будут выполнены ее требования относительно экспорта российской аграрной продукции.

В то же время он пообещал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна "по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны".

"Путин не забыл методы старого спецслужбиста"

"Кремлевский лидер ведет циничную игру: сначала Путин взрывает зерновые элеваторы в украинских портах, а затем притворяется дипломатом, желающим заключить мир. На переговорах с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом он предъявил ультиматум: возврат к зерновому соглашению, которое позволило бы Украине экспортировать собранный урожай, возможен только на его условиях. Российский президент не забыл методы старого спецслужбиста", - комментирует позицию президента России Путина берлинская газета Morgenpost.

"Образ Путина как кормильца Африки играет ему на руку"

Эрдоган добивался возобновления зернового соглашения не только ради репутационной выгоды, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Анкара также обеспокоена тем, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна, предложенные Украиной и США, "еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью в Черном море". Эрдоган поддержал позицию Путина, заявив, что "альтернативные маршруты не оправдали ожиданий с точки зрения "безопасности и других аспектов".

Киев и его союзники ищут альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance

"Несмотря на предостережения со стороны Украины, Турция согласилась на инициативу Путина по переработке миллиона тонн зерна в муку в Турции и поставке ее в страны Африки. Неясно, относится ли к "российскому" зерну также зерно с оккупированных украинских территорий. Более того, образ Путина как кормильца "шести африканских стран", в которые теперь будет поступать произведенная в Турции мука, играет на руку диктатору. И это еще одна причина, по которой участие Анкары в этом вряд ли понравится ее партнерам по НАТО", - уверена FAZ.

"Эрдоган ведет переговоры с Путиным из корыстных побуждений"

Газета Augsburger Allgemeine также уверена в том, что Эрдоган ведет переговоры о новом зерновом соглашении "не только из солидарности с Украиной, но и из весьма корыстных побуждений".

"Президент Турции опасается, что эскалация войны на украинском побережье Черного моря может распространиться на весь регион. Однако Эрдогану сейчас не нужны волнения на рубежах страны. У него и своих проблем хватает", - считает издание. В то же время, по мнению комментатора Augsburger Allgemeine, Путин продолжит переговоры с Эрдоганом - ведь "для московского деспота Турция - это последняя оставшаяся связь с Западом".

"Гнев Глобального Юга направлен не только на Путина"

Газета Badische Zeitung задается вопросом "Что делать?". "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прав: возвращение к зерновому соглашению было бы наилучшим решением. Но должен ли Запад ослабить санкции (в отношении РФ. - Ред.) для достижения этой цели? Единственный способ избежать этого - найти альтернативные пути экспорта украинской пшеницы. В Африке и других странах Глобального Юга не будет сочувствия, если цены на продовольствие продолжат стремительно расти. Гнев оттуда направлен не только против Путина", - констатирует немецкое СМИ.

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