  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Продовольственная безопасностьРоссия

Встреча Путина и Эрдогана: "зерновая сделка" не возобновлена

Илья Коваль
4 сентября 2023 г.

Президент Турции Эрдоган подчеркнул безальтернативность "зерновой сделки" на пресс-конференции после встречи с Путиным. Президент РФ отказался возобновлять соглашение без выполнения требований Москвы.

https://p.dw.com/p/4Vvl1
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сидят за столом на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 годаФото: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи в понедельник, 4 сентября, не договорились о возобновлении "зерновой сделки", позволявшей экспортировать украинское зерно по Черному морю.

Москва готова рассмотреть реанимирование соглашения в случае "снятия ограничений на экспорт российской агропродукции", сказал президент РФ на пресс-конференции после переговоров. Одновременно Путин пообещал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна "по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны". К этой инициативе может присоединиться Катар, добавил он.

Эрдоган не видит альтернатив "зерновой сделке"

В то же время Эрдоган на пресс-конференции вновь призвал возродить Черноморскую зерновую инициативу, как официально называется "зерновая сделка". По его словам, альтернативные зерновому соглашению предложения не принесли аналогичную "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами".

Президент Турции добавил, что для возобновления "зерновой сделки" Украине "необходимо смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией".

Последний шанс вернуть Россию в "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран ЕС в Толедо 31 августа называл встречу Путина и Эрдогана "по сути, почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу".

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

18 марта 2023 года, когда истек первый период действия сделки, она, в случае отсутствия возражений сторон, должна была быть автоматически продлена еще на 120 дней, но Россия собщила о продлении сделки лишь на 60 дней. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о выходе РФ из "зерновой сделки", заявив, что "часть этих черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор".

Смотрите также:

Угроза голода в Кении после выхода РФ из зерновой сделки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно, и что ЧВК "Вагнер" делает в ЦАР. DW Новости (27.07.2023)

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно, и что ЧВК "Вагнер" делает в ЦАР. DW Новости (27.07.2023)

Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия-Африка". В Нигере военный переворот, президент страны блокирован собственной гвардией.
28 июля 2023 г.30:51 мин.
external

Морская война: будут ли Россия и Украина топить суда в Черном море? DW Новости (20.07.2023)

Морская война: будут ли Россия и Украина топить суда в Черном море? DW Новости (20.07.2023)

Украина на заявления России дала зеркальный ответ, сообщив, что все суда, которые будут идти в черноморские порты РФ, а также в гавани на аннексированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.
20 июля 2023 г.32:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сидят за столом на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 года

Встреча Путина и Эрдогана: "зерновая сделка" не возобновлена

Продовольственная безопасность4 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ruhrtriennale zu dem Musiktheaterstück l Aus einem Totenhaus l Dmitri Tcherniakov

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Культура4 сентября 2023 г.
Люди заходят в павильон выставки IAA Mobility в Мюнхене

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Автомобили и транспорт4 сентября 2023 г.
На концерте Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

Музыка3 сентября 2023 г.
Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Культура3 сентября 2023 г.
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

История3 сентября 2023 г.
Медаль Нобелевской премии мира в Норвежском Нобелевском институте в Осло (фото из архива)

Отзыв приглашения послу РФ и иные события 556-го дня войны

Отзыв приглашения послу РФ и иные события 556-го дня войны

Конфликты2 сентября 2023 г.
На главную страницу