Встреча Путина и Эрдогана: "зерновая сделка" не возобновлена

Президент Турции Эрдоган подчеркнул безальтернативность "зерновой сделки" на пресс-конференции после встречи с Путиным. Президент РФ отказался возобновлять соглашение без выполнения требований Москвы.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи в понедельник, 4 сентября, не договорились о возобновлении "зерновой сделки", позволявшей экспортировать украинское зерно по Черному морю.

Москва готова рассмотреть реанимирование соглашения в случае "снятия ограничений на экспорт российской агропродукции", сказал президент РФ на пресс-конференции после переговоров. Одновременно Путин пообещал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна "по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны". К этой инициативе может присоединиться Катар, добавил он.

Эрдоган не видит альтернатив "зерновой сделке"

В то же время Эрдоган на пресс-конференции вновь призвал возродить Черноморскую зерновую инициативу, как официально называется "зерновая сделка". По его словам, альтернативные зерновому соглашению предложения не принесли аналогичную "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами".

Президент Турции добавил, что для возобновления "зерновой сделки" Украине "необходимо смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией".

Последний шанс вернуть Россию в "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран ЕС в Толедо 31 августа называл встречу Путина и Эрдогана "по сути, почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу".

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

18 марта 2023 года, когда истек первый период действия сделки, она, в случае отсутствия возражений сторон, должна была быть автоматически продлена еще на 120 дней, но Россия собщила о продлении сделки лишь на 60 дней. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о выходе РФ из "зерновой сделки", заявив, что "часть этих черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор".

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