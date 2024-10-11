ЕС призвал Россию прекратить атаки на корабли с зерном

Нападения РФ на суда с зерном в Черном море - явное нарушение международного права, заявили в Европейской службе внешнеполитической деятельности.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить атаки на корабли, перевозящие зерно по Черному морю. "Эти нападения представляют собой явное нарушение международного права", - заявил в четверг, 10 октября, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

По его словам, нападая на корабли, перевозящие зерно по Черному морю, Россия "ставит под угрозу снабжение продовольствием миллионов нуждающихся в помощи людей в Африке и Азии", передает агентство dpa. По данным Еврокомиссии, Россия за последнее время неоднократно намеренно атаковала грузовые суда, перевозящие украинское зерно.

Атаки России на порты юга Украины

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Telegram, что в результате трех недавних ударов РФ по портовой инфраструктуре и по гражданским судам в портах Одесской области погибли восемь мирных жителей. По мнению Кипера, "Россия сознательно выбирает своей целью гражданские объекты и беззащитных людей". Цель этих ударов - не дать Украине экспортировать свое зерно, писал он ранее.

По данным главы Одесской ОВА, 9 октября Россия обстреляла портовую инфраструктуру Одессы баллистическими ракетами, удар пришелся по гражданскому контейнеровозу Shui Spirit под флагом Панамы. В результате этого обстрела погибли по меньшей мере шесть человек, еще 11 пострадали.

7 октября баллистическая ракета РФ попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали, передал тогда Кипер.

6 октября Одесская областная прокуратура сообщала об атаке ВС РФ на Одессу и область с использованием БПЛА Shahed-136 и баллистической ракеты "Искандер-М", в результате которой было повреждено сухогрузное гражданское судно. По данным прокуратуры, тогда пострадал 59-летний мужчина - охранник одного из складских помещений, его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По подсчетам заместителя премьер-министра Украины Алексея Кулебы, за прошедшие три месяца Россия совершила 60 атак на порты юга Украины. При этом повреждения получили более 300 зданий, 177 транспортных средств и 22 судна. Пострадали 79 гражданских лиц, в том числе сотрудники портов и члены экипажа кораблей, следует из заявления Кулебы в Telegram.

Новый морской коридор Украины для экспорта зерна

После нападения России на Украину российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту сельскохозяйственной продукции по морю. С июля 2022 года по июль 2023-го действовала "зерновая сделка" - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте украинской сельхозпродукции. Однако в июле 2023 года Россия объявила о фактическом прекращении "зерновой сделки", срок которой истекал 17 июля. При этом Москва обвинила Запад в невыполнении части договоренностей.

После этого, осенью 2023 года, Киев смог создать новый безопасный морской коридор в западной части Черного моря. До этого украинские вооруженные силы освободили остров Змеиный и потопили несколько российских военных кораблей, в том числе крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ.