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В Одессе ракета РФ попала по гражданскому судну

Анастасия Аринушкина
8 октября 2024 г.

В результате удара по судну OPTIMA погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали, сообщил глава Одесской ОВА.

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Порт Одессы (фото из архива)
Порт Одессы (фото из архива)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance

Войска РФ в понедельник, 7 октября, атаковали баллистическими ракетами инфраструктуру в порту Одессы. По данным местных властей, одна из ракет попала в гражданское судно OPTIMA под флагом Палау.

В результате атаки погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан получили ранения, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу украинского зернового коридора", - написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что это уже второе гражданское судно в портах Одесской области, подвергшееся атаке за последние несколько дней. "Таким образом агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности", - заявил Кулеба. По его словам, следствием подобных атак со стороны РФ может стать рост нестабильности в регионах, зависящих от импорта продовольствия.

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