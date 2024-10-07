В Одессе ракета РФ попала по гражданскому судну

В результате удара по судну OPTIMA погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали, сообщил глава Одесской ОВА.

Войска РФ в понедельник, 7 октября, атаковали баллистическими ракетами инфраструктуру в порту Одессы. По данным местных властей, одна из ракет попала в гражданское судно OPTIMA под флагом Палау.

В результате атаки погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан получили ранения, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу украинского зернового коридора", - написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что это уже второе гражданское судно в портах Одесской области, подвергшееся атаке за последние несколько дней. "Таким образом агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности", - заявил Кулеба. По его словам, следствием подобных атак со стороны РФ может стать рост нестабильности в регионах, зависящих от импорта продовольствия.