"Не верю". Матери матросов с "Москвы" - о версиях их гибели

СК РФ приостановил следствие по делу о затоплении крейсера "Москва". Однако несколько семей матросов до сих пор надеются найти своих пропавших сыновей. DW поговорила с родственниками.

Следственный комитет России, как стало известно в феврале, еще в конце 2023 года приостановил следствие по делу о затоплении крейсера "Москва" в апреле 2022 года. Отец одного из погибших на "Москве" матросов Дмитрий Шкребец опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте" , где сообщил, что следствие приостановлено, так как подозреваемые или обвиняемые по делу находятся за пределами России. Поэтому, по его словам, для продолжения расследования все ответственные и непосредственные исполнители должны оказаться "в руках" российского СК. А это, в свою очередь, "напрямую зависит от победного окончания боевых действий с Украиной".

В то же время, добавляет он, внутри России остаются "виновные другой категории" - те, кто своими "действиями", "бездействием" или "некомпетентностью" создали условия для потопления "Москвы": "они допустили потерю флагмана и наших моряков".

Окончательное число погибших на "Москве" до сих пор неизвестно

Правозащитник и глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко утверждает, что подобным образом оправдывать приостановку расследования военная прокуратура и Следственный комитет России начинают, "когда не могут говорить правду". По словам Кривенко, российский закон до сих пор обязывает государство проводить полномасштабное расследование любого инцидента, который привел к гибели военнослужащих. "Если это (случилось. - Ред.) в результате каких-то происшествий, халатности, тогда надо называть конкретных виновных... То есть, закон обязывает Следственный комитет найти этих виновных, а политические обстоятельства не дают этой возможности", - считает он.

Со своей стороны Дмитрий Шкребец сообщил, что не собирается обжаловать решение о приостановке дела. В беседе с DW он лишь заявил о том, что "нас должны были уведомить, что приостанавливается дело, ознакомить с итоговыми результатами на данный момент и объяснить, как дело будет развиваться дальше. Но этого не сделали. Поэтому я буду делать официальный запрос и надеюсь получить ответ от следователя", - отметил Шкребец.

Дмитрий Шкребец со своим сыном Егором, погибшим в результате затопления крейсера "Москва" Фото: Privat

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. До сих пор неизвестно, сколько людей находились на его борту и сколько из них погибли. По сообщениям российских СМИ, на крейсере погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения. Как утверждало независимое российское издание "Агентство", на борту "Москвы" находилось около 300 солдат, проходивших срочную службу. При этом за месяц до этого президент России Владимир Путин пообещал, что срочники и резервисты не будут участвовать в "военной операции" в Украине.

DW удалось поговорить с семьями нескольких погибших матросов "Москвы", проходивших на крейсере службу по призыву.

Многие семьи не верят в гибель своих сыновей с "Москвы"

Дмитрий Шкребец подписал документ, в котором признал, что его сын Егор, проходивший на крейсере "Москва" срочную службу, погиб. Юноша родился в 2002 году в городе Армянск в Крыму. Семьи многих матросов до сих пор не признают их гибель.

Несмотря на официальное подтверждение от Минобороны о гибели сына, мать срочника с "Москвы" Никиты Ефременко Татьяна продолжает искать его - и цепляется за все возможные версии произошедшего: "Я от чужих людей случайно узнала, что ребята наши находятся в Турции. Я теперь не понимаю, как мне это узнать, к кому обратиться. В турецкое посольство я понимаю, что бесполезно, как и в наше".

На вопрос DW, почему турецкие власти, по ее мнению, не возвращают матросов в Россию, Татьяна отвечает, что они якобы находятся не в руках местных военных, а "чуть ли не в рабстве у каких-то рыболовов". "Один мужчина приехал из Турции и сказал, что видел ребят. Их разделили по семь человек в разных организациях", - говорит она, оговариваясь, впрочем, что не знает, верить ли этой версии или нет. Но бумаги с уведомлением о смерти сына она не подписывает - как и около 10 других семей погибших, рассказывает женщина: "Никто (из семей погибших солдат. - Ред.) не верит в то, что дети погибли. Ни тел, ни фрагментов тел обнаружено не было".

На момент затопления крейсера "Москва" уроженцу города Приозерск Ленинградской области Никите Ефременко было 19 лет.

Солдат срочной службы Никита Ефременко, погибший в результате затопления крейсера "Москва" Фото: Privat

Одна из тех, кто также не признает гибель своего сына - Юлия Цывова, мать проходившего службу по призыву 19-летнего Андрея Цывова из Крыма. "Я думаю, они где-то есть, они живые. Я не верю во всю эту их байку про крейсер, что там произошло и что не могут никого найти", - рассказала она DW.

И Юлия Цывова, и Татьяна Ефременко отказываются подписывать документы с уведомлением о смерти своих детей, несмотря на то что, за это им обещают выплатить компенсацию почти в 7,5 млн рублей, а также назначить ежемесячные выплаты более чем в 20 тысяч рублей (документ есть в распоряжении DW). Обе матери собираются продолжать искать своих сыновей. Татьяна Ефременко рассказывает, что специально поехала из Ленинградской области в Ростов-на-Дону, чтобы сдать тест ДНК - на случай, если удастся найти останки Никиты.

Затопление крейсера "Москва" стало знаковым событием в войне

Крейсер "Москва" ушел под воду через полтора месяца после начала полномасштабной войны России против Украины . Украинские военные сообщили, что в него попали две ракеты "Нептун", а российское Минобороны - что инцидент произошел во время буксировки судна в результате пожара, из-за которого на борту сдетонировал боеприпас. В ноябре 2022 года управление Следственного комитета Черноморского флота завело уголовное дело в связи с затоплением "Москвы" по второй части 346 статьи УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение военного имущества"). Теперь дело приостановлено.

Потопление флагманского крейсера Черноморского флота РФ стало одним из значимых моментов в войне. В Украине были воодушевлены этим событием и даже выпустили посвященную утонувшему кораблю серию марок, закрепив в общественном сознании мем про "русский военный корабль" времен начала войны. С другой стороны, появились сомнения в реальной мощи российского флота. Причем со временем эти сомнения стали усиливаться, особенно с каждым новым сообщениям ВСУ о потоплении или нанесении серьезных повреждений все новым российским кораблям и катерам (по данным ВСУ - уже, как минимум, 20), а также одной подводной лодке. А 14 февраля 2024 года украинские беспилотники потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Всего, по данным министра обороны Великобритании, лишь за последние 4 месяца 2023 года было уничтожено 20 процентов Черноморского флота России.

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