СК РФ приостановил следствие по делу крейсера "Москва"

О приостановке следствия по делу крейсера "Москва" сообщил отец погибшего матроса. Он не собирается обжаловать это решение.

Следственный комитет (СК) РФ приостановил работу по делу о затоплении крейсера "Москва", принимавшего участие в войне России против Украины. Это следует из сообщения в соцсети "В контакте" , обнародованного в четверг, 8 февраля, Дмитрием Шкребцом - отцом одного из погибших матросов.

Дело было приостановлено 20 декабря 2023 года, однако уведомление об этом семья погибшего получила по почте лишь в начале февраля 2024 года, следует из поста. Шкребец полагает, что "при желании обжаловать данное решение было бы потеряно дорогое время".

Он напоминает, что "уголовное дело может быть приостановлено, если выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, а также приняты меры к розыску или установлению лица, совершившего преступление". В случае с крейсером "Москва" основанием для приостановки следствия могло быть то, что "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", считает отец погибшего матроса.

Дмитрий Шкребец подчеркивает, что не видит смысла обжаловать решение о приостановке дела, так как для него "совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего". Возобновить следствие будет возможно, когда "все ответственные и непосредственные исполнители будут в руках ГВСУ СК" России, уверен он.

Шкребец добавляет, что, по его мнению, помимо непосредственно виновных в затоплении крейсера "Москва", "есть еще и виновные другой категории": "Это те, кто своими действиями, а иные - бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером "Москва".

Затопление крейсера "Москва" в ходе войны с Украиной

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. По сообщениям ВСУ, 13 апреля в корабль попали две украинские ракеты "Нептун", после чего он загорелся и впоследствии затонул. В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что на "Москве" возник пожар, вызвавший детонацию боеприпаса. В итоге судно якобы затонуло из-за шторма при буксировке в Севастополь. Официально неизвестно, сколько людей находились на борту крейсера "Москва" и сколько из них погибли.

22 апреля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что в результате пожара погиб один член экипажа, еще 27 человек пропали без вести. Позже суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков.

Между тем российские СМИ писали со ссылкой на родственников матросов, что на крейсере погибли около 40 человек, а еще 100 получили ранения. Онлайн-издание "Агентство" сообщало, что на корабле несли службу 300 срочников. Онлайн-издание "Медиазона" и медиакомпания BBC сумели выяснить имена 22 погибших.

В ноябре 2022 года стало известно, что военное следственное управление Следственного комитета Черноморского флота в связи с затоплением крейсера "Москва" завело уголовное дело по части 2 статьи 346 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение военного имущества").

Смотрите также: