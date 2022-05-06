США призвали не преувеличивать свою роль в потоплении "Москвы"

В Белом доме назвали неточной информацию, опубликованную накануне рядом американских СМИ по поводу помощи, которую оказала разведка США украинским военным, в частности при нанесении удара по российскому крейсеру "Москва".

"Мы не знали заранее о планах Украины атаковать корабль. Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае", - сказала журналистам в пятницу, 6 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Пентагона Джон Кирби на ежедневном брифинге вновь заявил, что предоставляемая американской разведкой информация не выходит за рамки допустимого. "Информация, которую мы им предоставляем, является законной и ограниченной. Я бы предпочел не вдаваться в степень ограничений, но мы стараемся быть настолько своевременными и актуальными, насколько это возможно", - сказал он журналистам. Отдельно Кирби вновь подчеркнул, что США не единственная страна, которая делится с Украиной данными своей разведки.

"Они также получают разведывательные данные от других стран, и у них есть довольно мощные собственные возможности. Так что, как и следовало ожидать от любой страны, они складывают мозаику: сопоставляют информацию, которую получают, а затем принимают собственные решения о том, что они собираются с ней делать", - повторил Кирби.

Белый дом отрицает ключевую роль в потоплении "Москвы"

Накануне американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что украинские военные смогли потопить крейсер "Москва" во многом благодаря переданным американцами разведданым. "Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, вышли на контакт с американцами для подтверждения того, что это действительно "Москва". США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении", - рассказал источник CNN.

Белый дом назвал такую интерпретацию событий "неточной". "Я обсуждала это как с нашим советником по национальной безопасности, так и с президентом, и мне кажется, что, во-первых, это неточное преувеличение нашей роли и принижение роли украинцев, у которых, честно говоря, более высокий уровень разведки и доступа к разведданным, чем у нас", - прокомментировала эту новости Псаки.

"Мы предоставляем ряд разведывательных данных, чтобы помочь им оценить угрозу, исходящую от российских кораблей в Черном море, и помочь им подготовиться к защите от потенциальных атак с моря. Но они берут наши разведданные и сочетают это с тем, что у них. В этом конкретном отчете это просто неточное описание того, как это произошло", - сказала представитель Белого дома.

AP: Тонкая грань для США

Вашингтон пытается преуменьшить роль, которую данные американской разведки сыграли при потоплении российского флагманского крейсера "Москва". К такому выводу в пятницу, 6 мая, пришло агентство AP и другие американскиt СМИ по итогам брифингов Белого дома и Пентагона.

Новые заявление американских чиновников демонстрируют "тонкую грань, по которой ходит президент Джо Байден, рассказывая о растущей поддержке Украины, одновременно отбиваясь от критики, что он делает недостаточно много и пытаясь избежать втягивания США в прямой конфликт с Россией", - пишет AP.

С момента начала войны Белый дом увеличил свою военную и разведывательную поддержку, сняв некоторые свои ограничения на то, что он будет сообщать Украине о потенциальных российских целях, отмечает агентство.

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