Военные марки "Укрпочты": инвестиция или память

Повышенный спрос на марки "Укрпочты" по военной тематике в Украине продолжается. Для кого-то это память о сопротивлении украинцев во время войны, а кто-то пытается заработать на перепродаже. Что говорят филателисты?

Потопление российского крейсера "Москва", повреждение Крымского моста, освобождение Херсона - "Укрпочта" реагировала на все важные эпизоды войны марками с соответствующими мотивами. В общей сложности уже выпущено десять марок на военную тематику: "Русский военный корабль иди ...", "Русский военный корабль... Всё!", "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". "Украинская мечта", "Добрый вечер, мы из Украины","Пес Патрон", "Крымский мост на бис!", "Херсон - это Украина", "Слава Вооруженным Силам Украины", "Оружие Победы". В понедельник, 19 декабря, ожидается еще одна - "Победного Нового года!".

Длинные очереди за марками

Ажиотажный спрос в Украине на марки военной тематики вспыхнул уже после первого выпуска, посвященного известному мему украинских пограничников о российском корабле. Уже тогда в почтовые отделения выстроились огромные очереди, а сама марка быстро стала раритетом. Также побила рекорды продаж и очередная марка, посвященная освобождению Херсона: "Херсон - это Украина", приобрести которую на главпочтамте в Киеве можно было в пятницу, 9 декабря. По данным "Укрпочты", тираж этой марки составлял 900 тысяч экземпляров, или 150 тысяч марочных листов, большинство из которых было реализовано за считанные часы.

Приобрести военные почтовые марки желают многие Фото: Ukrposhta

Отстоявшие огромную очередь ко входу в киевский Главпочтамт, чтобы приобрести "херсонскую" марку, рассказали корреспонденту DW, что на холоде в тот день пришлось ждать более двух часов. "Но оно того стоит! Эта марка такая позитивненькая!", - сказала DW Светлана. Она сожалеет, что не успела купить первую марку "с российским кораблем", но приобрела все остальное на военную тематику. Теперь хочет их раздать своим детям и подругам, которые будут возвращаться в Украину из-за границы. Григорий, также стоявший в длинной очереди, рассказал, что планирует подарить приобретенные марки внукам. "Это наша история, и они должны ее знать. Марка - отличный способ донести детям наш путь к победе", - сказал мужчина.

Начальник управления филателистической продукции "Укрпочты" Наталья Мухина сообщила DW, что есть большой спрос на все почтовые марки "о том, как Украина приближает победу", и он примерно одинаков по всей территории страны. "Есть те, кто всегда покупает почтовые марки Украины. Это филателисты. Есть люди, которые хотят оставить марки на память детям. Но эта марка особенная, потому что она была презентована в день освобождения Херсона Вооруженными силами Украины, и есть те, кто хочет ее потом дороже продать чтобы, возможно, перечислить вырученные средства нашим Вооруженным силам", - сказала она.

Цены очень разные

Так, цена марки "Херсон - это Украина" в "Укрпочте" в день продажи составляла 12 гривен. Но уже тогда на выходе из Главпочтамта толпились люди, которым не хватило марок, и они предлагали за нее в разы, а то и десятки раз больше, чем ее номинальная стоимость.

Наиболее популярной сейчас остается первая "военная" марка - "Русский военный корабль, иди…". "Укрпочта" ее продавала за 23 гривны - для отправки заказного письма в Украине, и за 45 гривен - за границу. Сейчас на украинских онлайн-площадках за эту марку чаще всего просят примерно 330 гривен, хотя в одном из магазинов VIP-подарков можно даже найти предложение - 33 600 гривен за блок из шести марок под стеклом и в деревянной рамке.

Один из онлайн-магазинов подарков продает такие марки по очень высокой цене Фото: fama.ua

Спрос на первую марку с российским кораблем наблюдался и за пределами Украины, сказал DW филателист, автор Facebook-страницы "Блог филателиста" Владимир Цьомра. По его словам, один из украинских филателистов продал два листа этих марок на международной онлайн-площадке eBay за несколько тысяч долларов. Сейчас на eBay лист с марками "Русский военный корабль иди..." предлагают приобрести за 12-50 долларов, но можно также найти и предложение за 579 долларов.

Однако не стоит надеяться, что на эти марки с ценником в сотни долларов может быть спрос, сказал DW заместитель председателя Киевского общества филателистов Вадим Ищенко. "Это предложение. Возможно, за эту сумму купят люди очень далекие от филателии. Или человек имеет много денег, и не хочет искать дешевле", - предположил он.

Картинка на память или филателистическая инвестиция?

По словам Ищенко, сейчас реально продать марку "Херсон - это Украина" вдвое дороже номинала, а первую марку про корабль - в пять раз.

Можно найти предложение и за несколько сот долларов за лист марок Фото: eBay

Рассчитывать много заработать в будущем на этих марках также вряд ли стоит, убежден Ищенко. У филателистов очень дорого стоят уникальные марки с недостатками печати, объяснил он. "Например, тиснение не прошло, краска не легла. Таких очень мало", - сказал Ищенко. В то же время марки, которые выпускает "Укрпочта", не дефицитны, их выпускают большим тиражом. В частности, марок "Русский военный корабль иди…" выпустили один миллион экземпляров, "Русский военный корабль… Всё!" - пять миллионов, "Крымский мост на бис!" - 2,1 миллиона. "В то время как до 24 февраля тиражи марок были 120 тысяч штук. То есть, выпуск вырос в шесть и более раз", - отмечает Вадим Ищенко.

Владимир Цьомра не исключил, что лет через 15-20 марки "Укрпочты", изображающие мотивы войны России против Украины, могут вырасти в цене, но не настолько, чтобы можно было стать миллионером от их продажи. "Если есть возможность купить марки по ценам "Укрпочты", то это будет определенная инвестиция", - считает он. Но заработать на этом, по его мнению, можно немного. "Скорее, это историко-политическая инвестиция", - резюмировал Цьомра.

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