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Из Одессы по временному коридору вышло первое судно

Сергей Ромашенко
7 мин. назад

На борту немецкого контейнеровоза Joseph Schulte - более 30 тысяч тонн груза. Россия ранее предупреждала, что будет считать все суда, идущие в украинские порты и обратно, потенциальными перевозчиками военных грузов.

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Зерновой терминал в порту Одессы (фото из архива)
Зерновой терминал в порту Одессы (фото из архива)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance

Немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном, которое вышло из Одессы по временному коридору, открытому Украиной после выхода России из так называемой "зерновой сделки". "Контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины", - написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсети Facebook в среду, 16 августа.

По словам Кубракова, контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, он вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На его борту - более 30 тысяч тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Украинский министр отметил, что его страна предложила собственный морской маршрут в сторону Босфора в обращении к Международной морской ассоциации (IMO), признающей право Украины на свободное торговое судоходство.

Он также сообщил, что временный коридор "в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации".

Временные коридоры в Черном море

10 августа Украина объявила о создании временных коридоров в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Двумя днями позже для судов была открыта регистрация. Судовладельцев предупредили о потенциальной угрозе со стороны российского флота, а также об опасности мин. В военно-морских силах ВСУ говорили, что к проходу допустят лишь те суда, владельцы или капитаны которых подтвердят готовность к проходу в текущих условиях. 

В середине июля власти РФ объявили о выходе из зерновой сделки. Москва объяснила это тем, что вторая часть сделки, касавшаяся снятия ограничений с российского экспорта, не выполнена. В Кремле обещали незамедлительно вернуться к выполнению соглашения как только будут выполнены договоренности о переподключении Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT, отмене ограничений на страхование и перестрахование судов.

Угрозы России и Украины

После выхода Москвы из "зерновой сделки" Минобороны РФ фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под флагами которых будут идти эти суда, - участниками войны на стороне Киева.

На следующий день похожее заявление выпустило Минобороны Украины, предупредившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

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