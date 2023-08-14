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Украина обвинила Россию в "акте пиратства" в Черном море

Роман Сулима
2 ч. назад

Власти Украины отреагировали на принудительный досмотр патрульным кораблем РФ гражданского сухогруза Sukru Okan, следовавшего в украинский порт Измаил.

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Военный корабль РФ в Черном море, фото из архива
Военный корабль РФ в Черном море, фото из архиваФото: Privat

Россия совершила в юго-западной части Черного моря "преднамеренное нападение" и "принудительный досмотр" гражданского сухогруза Sukru Okan, который следовал в украинский порт Измаил, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter в воскресенье, 13 августа. Это явное нарушение международного морского права, акт пиратства и преступление против гражданских суден третьих стран в водах других государств, добавил он.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права и репрессий" требует четкой юридической фиксации, выявления всех причастных к инциденту лиц и признания международным сообществом факта совершения преступления", - подчеркнул Подоляк. По его словам, Украина сделает "необходимые выводы и выберет лучший ответ".

МИД Украины: Россия грубо нарушила международное право

Министерство иностранных дел Украины осудило инцидент в Черном море, назвав его провокацией и заявив, что Россия грубо нарушила международное право, в частности в Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы. "Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море", - говорится в заявлении украинского министерства. 

Несколькими часам ранее патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" открыл предупредительный огонь в сторону турецкого судна Sukru Okan, которое шло под флагом тихоокеанского государства Палау. По данным Минообороны РФ, это произошло после того, как сухогруз проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра. После остановки гражданского судна на него высадилась "досмотровая группа" россиян, по окончании досмотра ему позволили продолжить путь в Измаил.

Москва обещала считать все суда, заходящие в Украину, враждебными

С 20 июля 2023 года июля Россия вышла из "зерновой сделки" и пригрозила считать все суда, заходящие в Украину, потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых следуют корабли, Москва пообещала расценивать как вовлеченные в конфликт на стороне Украины.

В связи с этим Украина с 10 августа открыла гуманитарные коридоры в Черном море для сухогрузов, следующих в украинские порты и обратно, и пообещала сделать эти коридоры "максимально прозрачными". "Мы установим камеры на корабли, и будет трансляция, чтобы показать, что это чисто гуманитарная миссия и не имеет военной цели", - заверил спикер Военноморских сил Украины Олег Чалык.

По данным онлайн-трекера Vesselfinder, турецкое грузовое судно Sukru Okan, шедшее под флагом Палау, следовало на север от турецкого побережья и около полудня воскресенья, 13 августа, достигло болгарских территориальных вод. Судя по этим сведениям, инцидент, вероятно, произошел недалеко от турецкого побережья.

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