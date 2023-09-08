  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Посла Армении в Москве вызвали в МИД России

Павел Мыльников
8 сентября 2023 г.

Россия считает "недружественными шагами" со стороны Армении запуск Ереваном процесса ратификации Римского статута МУС, визит в Киев жены премьера Aнны Акопян, передачу гумпомощи Украине и совместные с США военные учения.

https://p.dw.com/p/4W8Ru
Здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади
МИД РоссииФото: Felix Abraham/IMAGO

Министерство иностранных дел России в пятницу, 8 сентября, вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Дипломату сделали "жесткое представление" на фоне "недружественных шагов" Еревана, указала российская сторона. МИД РФ считает такими шагами запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездку в Киев супруги армянского премьер-министра Никола Пашиняна Aнны Акопян, передачу гуманитарной помощи властям в Украине, а также планы проведения совместно с США военных учений Eagle Partner 2023.

В то же время Москва убеждена, что Россия и Армения остаются союзниками, а договоренности по развитию двусторонних отношений, включая подготовку учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут выполнены. Власти в Ереване на момент публикации не отреагировали на позицию российского внешнеполитического ведомства.

Премьер Армении не исключил прекращение членства страны в ОДКБ

Между тем в январе Армения отказалась проводить на своей территории в 2023 году учения ОДКБ. Такие мероприятия могли бы создать угрозу в регионе, объяснил глава армянского правительства Никол Пашинян. Позднее он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также упрекнул российских миротворцев в невыполнении миссии по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Смотрите также:

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В сентябре-октябре 2022 года россияне массово уезжали в Грузию, создав пробки на границе. Фото 28 сентября 2022 года

Россияне в Грузии и Армении: что они думают о войне в Украине и будущем РФ

Россияне в Грузии и Армении: что они думают о войне в Украине и будущем РФ

Десятки тысяч россиян осели в Грузии и Армении после начала войны, развязанной Россией против Украины. DW ознакомилась с исследованием новой волны эмиграции из РФ.
Общество11 мая 2023 г.
external

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал DW о том, угрожают ли протесты премьеру Пашиняну и может ли Ереван отправить войска в Украину.
Политика26 мая 2022 г.04:29 мин.
external

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Ситуация на линии разграничения между армянскими и азербайджанскими военными остается взрывоопасной. То и дело завязываются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий перемирия. Репортаж DW.
Конфликты22 июня 2021 г.03:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Конфликты8 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: Смотря на указатель G20 и держа руки в боки, карикатурный председатель КНР Си Цзиньпин говорит: "Я не поеду". Президент России Владимир Путин стоит рядом и вторит: "Да не очень-то и хотелось".

G20 без Путина и Си: не очень-то им и хотелось?

G20 без Путина и Си: не очень-то им и хотелось?

Политика8 сентября 2023 г.
Саша Казанцева

Секс - это про демократию. Интервью с ЛГБТ-активисткой

Секс - это про демократию. Интервью с ЛГБТ-активисткой

Культура8 сентября 2023 г.
"Голосование" в Донецкой области

"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

Конфликты8 сентября 2023 г.
Яна Козюля

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

История8 сентября 2023 г.
Лавров и Путин, 2018

Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Политика8 сентября 2023 г.
Жители оккупированных регионов Украины голосуют на региональных выборах РФ, сентябрь 2023 года

Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?

Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?

Политика8 сентября 2023 г.
На главную страницу