Посла Армении в Москве вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России в пятницу, 8 сентября, вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Дипломату сделали "жесткое представление" на фоне "недружественных шагов" Еревана, указала российская сторона. МИД РФ считает такими шагами запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездку в Киев супруги армянского премьер-министра Никола Пашиняна Aнны Акопян, передачу гуманитарной помощи властям в Украине, а также планы проведения совместно с США военных учений Eagle Partner 2023.

В то же время Москва убеждена, что Россия и Армения остаются союзниками, а договоренности по развитию двусторонних отношений, включая подготовку учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут выполнены. Власти в Ереване на момент публикации не отреагировали на позицию российского внешнеполитического ведомства.

Премьер Армении не исключил прекращение членства страны в ОДКБ

Между тем в январе Армения отказалась проводить на своей территории в 2023 году учения ОДКБ. Такие мероприятия могли бы создать угрозу в регионе, объяснил глава армянского правительства Никол Пашинян. Позднее он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также упрекнул российских миротворцев в невыполнении миссии по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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