В Армении хотят повлиять на курс Пашиняна путем референдума

На фоне международных усилий по разрешению карабахской проблемы в Армении стартовала инициатива, способная обострить ситуацию в регионе. Об "Айакве", "армянском голосовании", и его возможных последствиях - DW.

Очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне, который прошел в Брюсселе 15 июля, не принес прорывных решений относительно урегулирования продолжающегося уже 30 лет конфликта в Нагорном Карабахе. Тем временем в Армении группа активистов и политиков запустила инициативу под названием "армянский референдум" ("Айакве", дословно - "армянское голосование"), которая, в случае успешной реализации, способна перечеркнуть все нынешние расклады и изменить ситуацию на переговорах Баку и Еревана.

Ее суть - криминализировать любое действие от имени Армении, признающее Нагорный Карабах частью другого государства. О том, почему авторы инициативы решили именно так повлиять на переговорный процесс, который подразумевает включение Карабаха в состав Азербайджана, и не приведет ли она к новой военной эскалации в регионе - у DW.

В ответ на заявление Пашиняна

Группа общественных деятелей и политиков Армении 29 июня начала сбор подписей под петицией, чтобы выявить масштабы недовольства в армянском обществе курсом властей по урегулированию карабахского конфликта. В петиции содержится предложение внести поправки в УК, ужесточающие наказание (лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) для должностных лиц, которые от имени Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Никол Пашинян Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Авторы инициативы также предлагают подвергать уголовному преследованию и за преуменьшения значимости геноцида армян в Османской империи в 1915 году, однако основной целью петиции, по оценке наблюдателей, все же является проблема Карабаха. Дело в том, что идея общенационального сбора подписей возникла в ответ на резонансное высказывание премьера Никола Пашиняна, когда он 22 мая в парламенте Армении заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Хотя Пашинян уточнил, что условием такого признания является соблюдение азербайджанскими властями прав и безопасность карабахских армян посредством прямого диалога со Степанакертом, позиция премьера вызвала негативную реакцию в армянском обществе. В Карабахе, население которого уже более семи месяцев из-за организованной Баку блокады региона отрезано от поставок продовольствия, газа, электричества и топлива, публично поддержали инициативу "Айакве".

"Статус Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) и, соответственно, обеспечение основополагающего права арцахцев на безопасную жизнь должны стать ключевым компонентом внутренней и внешней политики Армении", - сказано в заявлении Национального собрания самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Гражданский договор" против

Аргументы карабахской элиты не разделяет руководство Армении, которое считает сбор подписей под петицией не только несвоевременным, но и опасным. А то, что инициативу "Айакве" поддержала и парламентская оппозиция, дало повод политикам из правящей партии "Гражданский договор" рассматривать ее в большей степени во внутриполитическом контексте. По их мнению, цель инициативы - не спасение Карабаха, а приход к власти оппозиции путем дестабилизации положения в стране.

"После принятия таких поправок в УК Баку посчитает, что уже нечего обсуждать на переговорах с Ереваном, и развяжет войну против Армении и Нагорного Карабаха. С учетом того, что военный баланс после войны 2020 года сместился в сторону Азербайджана, власти этой страны ищут повод для силового решения проблем с Арменией.

Акция протеста в Ереване противников Никола Пашиняна, мая 2022 года Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

Поправки станут таким поводом, и все это наводит на мысль, что в войне заинтересована и армянская оппозиция. Лишь ценой больших территориальных и людских потерь она может спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию и таким образом попытаться прийти к власти", - указал в интервью DW депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Геворг Папоян.

При этом Папоян заверил, что парламентское большинство провалит этот, с его точки зрения, "опасный законодательный акт", если авторы петиции соберут количество подписей, необходимое для внесения их предложения на рассмотрение парламента.

Как идет сбор подписей

По Конституцией Армении, чтобы парламент рассмотрел законопроект, выдвинутый рядовыми гражданами, в его поддержку должны поставить свои подписи 50 тыс. избирателей в течение 60 календарных дней. Между тем инициаторы "Айакве" уже провели подготовительную работу, развернули пункты сбора подписей в Ереване и областях и создали группу в Facebook, которая насчитывает свыше 18 тыс. подписчиков.

За прошедшие две недели, инициатива стартовала 29 июня, была собрано ровно половина от числа подписей, нужного для внесения петиции в парламент. "14 915 собрали в Ереване, 9630 - в областях и 455 граждан подписались с помощью электронной системы", - рассказал на пресс-конференции в Ереване 15 июля один из инициаторов "Айакве" Аветик Чалабян. И выразил уверенность, что к завершению установленного законом срока нужное количество подписей "точно удастся собрать".

Чалабян категорически не согласен с утверждениями властей, что принятие предложенных им и его единомышленниками поправок в законодательство станет поводом для войны с Баку. "Азербайджану не нужен повод, чтобы начать военную агрессию против Армении. После войны 2020 года Азербайджан неоднократно развязывал ничем не спровоцированные боевые действия против Армении и Арцаха", - подчеркнул Чалабян, добавив, что верит в возможность принятия этого закона парламентом из-за общественного давления.

"Ситуация вокруг Карабаха определяется не подписями"

Однако далеко не все сторонники петиции настроены столь оптимистично. Среди них и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Арсен Джулфалакян, который после "бархатной революции" 2018 года примкнул к команде пришедшего тогда к власти Никола Пашиняна, но позднее из-за разногласий покинул ее в сентябре 2020 года.

"Странно было бы думать, что депутаты от "Гражданского договора", признающие, подобно их лидеру Пашиняну, Арцах частью Азербайджана, примут закон, который отправит их всех в тюрьму", - отметил Джулфалакян в беседе с DW. Он лишь надеется, что многие люди, подписавшие эту петицию, впоследствии "выйдут на улицы, чтобы сменить власть". "Лишь так можно свернуть с нынешнего пути, который ведет к сдаче Арцаха Азербайджану", - уверен Джулфалакян.

Хотя идея передачи Нагорного Карабаха Азербайджану остается, согласно соцопросам, крайне непопулярной в Армении, инициатива по проведению "Айакве", опирающаяся на такие настроения, далека от того, чтобы перерасти в массовое движение, констатируют эксперты.

"Хоть я и против политики Никола Пашиняна по урегулированию карабахского вопроса, но все же подписаться под этой петицией не желаю, ибо не в количестве подписей проблема. Она - в военной силе, а Армения пока еще находится в уязвимом положении и не в состоянии вести новую войну с Азербайджаном", - объяснил DW 32-летний житель Еревана, назвавшийся Арманом.

Александр Искнадарян (фото из архива) Фото: DW/Gazazyan

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искнадарян также скептически оценивает перспективы "Айакве". "Ситуация вокруг Нагорного Карабаха определяется не подписями, а другими факторами, которые часто находятся за пределами самой Армении - это позиции Турции, Азербайджана, России и Запада. В связи с этим даже если удаться собрать нужно количество подписей, я не ожидаю, что петиция повлияет на ход переговоров между Арменией и Азербайджаном", - заключил в интервью DW Искандарян.

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