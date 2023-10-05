Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Европарламент принял резолюцию, предусматривающую введение санкций против Азербайджана за атаку на Нагорный Карабах. И предложил ЕС сделать паузу в политическом диалоге и энергетическом сотрудничестве с Баку.

Европарламент призвал Евросоюз и входящие в его состав государства ввести санкции против членов правительства Азербайджана, которые несут ответственность за нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в резолюции, посвященной текущей ситуации в Нагорном Карабахе, принятой Европарламентом в четверг, 5 октября, во время сессионного заседания в Страсбурге. Евродепутаты убеждены, что "с моральной точки зрения" Брюссель не может больше вести переговоры по соглашению о партнерстве с Азербайджаном, который уже "не является ни надежным, ни заслуживающим доверия партнером", поскольку грубо нарушил нормы международного права.

За резолюцию проголосовал 491 евродепутат, 9 высказались "против", 36 воздержались.

Азербайджан нарушил свои обязательства

Документ жестко осуждает "заранее спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха", нарушившее договоренности о прекращении огня 2020 года. Евродепутаты призвали Баку немедленно прекратить применение силы по отношению к армянам, оставшимся в регионе. В резолюции подчеркивается, что действия азербайджанских властей расходятся с ранее заявленными ими намерениями установить мир с Арменией при помощи исключительно дипломатических инструментов. Ее авторы отмечают, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора на протяжении последних девяти месяцев привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Согласно Конвенции ООН принудительное изгнание властями мирного населения может быть приравнено к преступлению против человечности и геноциду. Поэтому Азербайджан должен разрешить армянам вернуться в Нагорный Карабах и предоставить им "твердые гарантии" защиты всех их прав, подчеркивают авторы резолюции. Особенно важно, учитывая "катастрофическую репутацию Азербайджана в области прав человека", чтобы Баку тесно консультировался и перенимал лучшие практики защиты этнического населения у экспертов Совета Европы, ООН, ОБСЕ и других международных организаций, говорится в документе.

"Газовая ловушка" для ценностей ЕС

Во время дебатов, состоявшихся накануне голосования за резолюцию, евродепутаты не сдерживали эмоций и жестких выражений в адрес азербайджанских властей. "Если мы стремимся сделать права человека основой нашей внешней политики, то нам следует пересмотреть наше "особое партнерство" с Азербайджаном. В противном случае мы снова окажемся в ловушке обмена наших ценностей на газ и нефть", - констатировал хорватский депутат от группы социалистов Тонино Пицула.

Беженцы из Нагорного Карабаха Фото: ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images

ЕС не может закрыть глаза на тот факт, что более ста тысяч "истощенных и голодных" армян были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, свою родину, заявила депутат из Германии от группы "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Как долго мы будем стоять и ничего не делать? До тех пор, пока Алиев снова не начнет бомбить армянскую границу? Умиротворение никогда не работает, точно так же, как и не срабатывает капитуляция перед газовым шантажом. Мы усвоили этот урок", - подчеркнула политик.

Армения стала преднамеренной мишенью Кремля, который при содействии Баку и "частично" Анкары атаковал демократическое будущее этой страны, уверен литовский депутат от "Европейской народной партии" (ЕНП) Андрюс Кубилюс. Поэтому ЕС должен поддержать правительство Пашиняна, "которое предпринимает шаги по дистанцированию Армении от России". Евродепутат призвал начать более тесное сотрудничество с Ереваном в области безопасности и экономики, поскольку Москва, по его мнению, готовит "болезненные экономические санкции" против этой страны.

"Геноцид армян, Голодомор в Украине, Холокост, депортация и ГУЛАГ, Сребреница, Буча. Мы много раз повторяли: "Больше никогда". Но прямо сейчас в Нагорном Карабахе против этнических армян голод вновь используется как оружие этнической чистки, десятки тысяч людей, подвергшиеся нападениям и объявленные вне закона, вынуждены отказаться от своей идентичности или покинуть свою родину", - заявил шведский депутат от ЕНП Давид Лега. Он призвал ЕС использовать все возможные рычаги давления, чтобы привлечь к ответственности руководство Азербайджана за нападения на армян в Нагорном Карабахе - "прежде, чем мы станем свидетелями нового геноцида в Европе".

Баку "фактически экспортирует российский газ в ЕС"

Из-за агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе ЕС должен пересмотреть свои отношения с этой страной, особенно в области энергетики, считают в Европарламенте. Политика Баку по отношению к Армении и то, что азербайджанские власти не придерживаются своих международных обязательств, не совместимо с понятием "стратегического партнерства", а также "с целями внешней политики ЕС". Поэтому Европарламент призвал Евросоюз "рассмотреть возможность" приостановить упрощение визового режима с Азербайджаном.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение об увеличении поставок газа из Азербайджана в ЕС в июле 2022 года Фото: Presidency of Azerbaijan/AA/picture alliance

Кроме этого, евродепутаты призывают ЕС снизить зависимость от экспорта газа из Азербайджана. Они выразили "серьезную обеспокоенность импортом Баку российского газа и существенная доля России в добыче и транспортировке азербайджанского газа для ЕС, что противоречит цели ЕС по подрыву способности РФ продолжать агрессивную войну против Украины". Резолюция призывает Еврокомиссию расследовать информацию о том, что "Азербайджан фактически экспортирует российский газ в ЕС".

ЕС должен обновить партнерство с Ереваном

В тексте резолюции дается оценка действиям не только Азербайджана, но и других сторон конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, евродепутаты осуждают "бездействие российских "миротворцев" и общую роль России, которая на протяжении десятилетий разжигала конфликт и использовала его в своих политических целях". Не менее суровые слова прозвучали и в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за использование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе для продвижения империалистической программы и за поощрение дальнейших нападок на суверенитет Армении"

В то же время действия премьер-министра Армении Николы Пашиняна и его "приверженность миру" заслужили "признательность" членов Европарламента. В резолюции говорится, что ЕС должен воспользоваться "возможностью потенциального геополитического вакуума" и обновить соглашение о расширенном партнерстве с Ереваном.

В день голосования за резолюцию в испанской Гранаде начал работу саммит Европейского политического сообщества, на полях которого должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Но накануне Алиев отказался ехать в Гранаду из-за того, что в переговорах, наряду с лидерами Европейского Союза, Франции и Германии, не смог принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эродоган. Тем временем Пашинян на саммит прибыл и, как сообщает наш специальный корреспондент в Гранаде, уже провел двусторонние переговоры з президентом Франции Эммануелем Макроном.

Смотрите также: