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Ракеты ATACMS и Кащей-Путин - "Заповедник", выпуск 280

1 октября 2023 г.

Повесточные облавы в недалеком будущем. Сказка о Царе Кощее, абрамсах и ракетах ATACMS. Попурри "Европесня": украинское зерно, миграционный кризис в ЕС и мирный атом принца Салмана. Народная сказка про Карабах. Смотрите в 280-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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Топ-тема

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме

Президент США пообещал Украине дальнейшую помощь

Политика2 октября 2023 г.
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